Mamá de Zendaya se suma a las críticas contra Sydney Sweeney por su campaña deportiva y cuestiona el mensaje para las jóvenes

La controversia se centró en el mensaje que este tipo de publicidad puede enviar a niñas y mujeres jóvenes

Sydney Sweeney, después de la conversación generada por su anuncio de American Eagle, quedó nuevamente en medio de una polémica por su colaboración con Novig, una plataforma de predicción deportiva en la que también participa como socia estratégica y accionista. El debate escaló cuando Claire Stoermer, mamá de Zendaya, compartió publicaciones que cuestionan el mensaje de la campaña para niñas y mujeres jóvenes.

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¿Por qué la mamá de Zendaya criticó la campaña de Sydney Sweeney?

De acuerdo con reportes de Comic Basics y LAD Bible, Claire Stoermer compartió en sus historias de Instagram publicaciones críticas sobre la campaña de Sydney Sweeney para Novig. El anuncio muestra a la actriz en una propuesta provocativa, usando objetos y prendas deportivas como parte del concepto visual de la promoción.

Sydney Sweeney y Zendaya (Getty Images)

Lo relevante es que Stoermer no centró sus publicaciones únicamente en el hecho de que Sweeney aparezca con poca ropa. Las publicaciones que compartió apuntan a una discusión más amplia sobre el tipo de mensaje que reciben las jóvenes cuando una campaña deportiva coloca el atractivo físico de una celebridad por encima del deporte.

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Una de las publicaciones venía de una madre que reflexionaba sobre lo que implica criar hijas en lo que describió como la era de Sydney Sweeney. Su postura no rechazaba que la actriz decidiera mostrar su cuerpo, sino que cuestionaba la contradicción de decirles a las niñas que su apariencia no define su valor, mientras la cultura digital premia de forma masiva la atención generada por la imagen física. Stoermer acompañó esa publicación con el comentario “¡Excelente razonamiento!”.

La crítica también apunta a Novig y a las plataformas de predicción deportiva

La conversación no se quedó solo en la imagen del anuncio. Stoermer también compartió un video de Jackie Johnston, influencer enfocada en deporte femenino, quien sostuvo que la desnudez era “la parte menos problemática” de la campaña. Su crítica principal iba dirigida a Novig y al tipo de negocio que promociona.

Según los reportes, Johnston cuestionó las plataformas de predicción deportiva por sus posibles vacíos regulatorios y por su cercanía con el mundo de las apuestas. Novig se presenta como una aplicación que combina mecanismos de intercambio financiero con resultados deportivos, además de definirse como una plataforma con restricción para mayores de 21 años.

La participación de Sweeney en la campaña también es distinta a una colaboración publicitaria común. The Hollywood Reporter informó que la actriz no solo protagonizó el anuncio, sino que también se unió a Novig como socia estratégica y accionista. Por eso, las críticas no se limitan a su imagen en la promoción, sino también a la decisión de respaldar comercialmente una plataforma de este tipo.

La polémica revive los rumores sobre Sydney Sweeney y Zendaya

Sydney Sweeney en la publicidad de NOVIG

La reacción de Claire Stoermer también reavivó los rumores sobre una supuesta tensión entre Sydney Sweeney y Zendaya, quienes trabajaron juntas en ‘Euphoria’. Medios como LAD Bible recordaron que esas versiones circularon con fuerza desde finales de 2025, cuando se habló de presuntas diferencias personales y políticas entre ambas actrices.

Sin embargo, hasta ahora no hay una confirmación sólida de que exista un pleito real entre ellas. Zendaya no ha hablado públicamente sobre esos rumores, y Sweeney ya los rechazó en una entrevista con Vanity Fair. La actriz explicó que el elenco de ‘Euphoria’ prácticamente creció junto durante la serie y que le resultaba extraño ver cómo redes sociales y medios convertían esa relación en narrativas de conflicto.

También negó que su agenda hubiera retrasado la producción de la tercera temporada, al señalar que ‘Euphoria’ tenía prioridad contractual sobre sus otros proyectos. Por eso, las publicaciones de Stoermer no prueban una pelea entre Zendaya y Sweeney, pero sí suman un nuevo elemento a una conversación que ya venía cargada por las polémicas recientes alrededor de la imagen pública de la actriz.

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