Es oficial: La fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery se ha cerrado exitosamente

Paramount Skydance completó la adquisición de Warner Bros. Discovery y acaba de inaugurar una etapa distinta para dos estudios fundamentales de Hollywood. Después de meses de negociaciones y obstáculos judiciales, sus negocios quedaron fusionados bajo una misma estructura empresarial. Este cierre resuelve la extensa disputa por la compra, aunque todavía queda por delante la integración de compañías con enormes catálogos y miles de trabajadores. El sueño de los Ellison se ha hecho realidad.

¿Cómo quedó la compañía?

La operación juntará actividades que acompañan al público tanto en las salas como en casa. El grupo administrará los estudios Paramount Pictures y Warner Bros., además de canales de televisión y servicios digitales. Gracias a esta ampliación sin precedentes, su presencia en el entretenimiento coloca bajo un mismo propietario negocios periodísticos que antes pertenecían a empresas diferentes con visiones diferentes.

El cierre se concretó hoy martes 6 de octubre. La compañía resultante se llama Skydance Corp. y tiene como líder a David Ellison, heredero de 43 años. El valor de la adquisición asciende a 111 mil millones de dólares, incluida la deuda asumida de Warner Bros. Discovery. Ellison compartirá la dirección ejecutiva con Ynon Kreiz, quien anteriormente estuvo al frente de Mattel.

“Hoy es un día histórico, no solo para Skydance, también para toda nuestra industria”, declaró Ellison en el comunicado, donde presentó la compra como la realización de su propósito de unir ambos estudios y formar un competidor más fuerte. También señaló que la siguiente etapa estará dedicada a apoyar a los creadores y atender a las audiencias.

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Para los suscriptores, uno de los anuncios más relevantes es el plan de combinar Paramount+ y HBO Max en un solo servicio masivo con el paso del tiempo. El tamaño del negocio viene acompañado de una carga financiera considerable, pues Skydance tendrá ingresos anuales cercanos a 70 mil millones de dólares y alrededor de 80 mil millones de deuda neta. La administración busca ahorros anualizados superiores a 6 mil millones durante los próximos tres años.

Distintos medios anticipan miles de despidos en los próximos meses, aunque no hay una cifra definitiva. Claro que ese panorama contrasta con el entusiasmo del anuncio, pues mientras los nuevos responsables celebran la compra, los empleados tendrán que conocer cómo se reorganizarán sus departamentos y qué puestos permanecerán o no dentro de la compañía.

Las obligaciones de Skydance Corp.

El cierre del acuerdo se hizo realidad después de que una jueza aprobara el convenio con doce estados que habían demandado para impedir la adquisición. El acuerdo impone compromisos durante cinco años. Entre ellos figura estrenar en Estados Unidos al menos 30 películas anuales durante los primeros dos años y 32 en cada uno de los tres siguientes. Los filmes contabilizados tendrán una ventana cinematográfica mínima de 45 días y no podrán llegar a servicios de suscripción antes de que transcurran 90 días de su estreno estadounidense.

David Ellison, CEO de Paramount Skydance (Foto: Getty)

Skydance Corp. deberá aumentar su inversión anual en producción estadounidense en 300 millones de dólares respecto al nivel conjunto de 2025. Durante el periodo pactado tampoco podrá vender o cerrar los terrenos de los estudios Paramount y Warner Bros. Además, deberá establecer un órgano de cinco periodistas para atender asuntos de independencia editorial de CBS News y CNN.

La oligarquía Ellison

La familia Ellison posee la mayor participación económica de Skydance y, junto con RedBird Capital Partners, controla la totalidad de las acciones con derecho a voto. David dirige la empresa, y su padre, Larry Ellison, aportó respaldo financiero multimillonario. Larry es cofundador de Oracle, empresa tecnológica que dio origen a su fortuna y que mantiene contratos gubernamentales y militares con Israel. David desarrolló su carrera en el entretenimiento mediante Skydance. Su hermana, Megan Ellison, también tiene una trayectoria propia en Hollywood como fundadora de Annapurna Pictures, vinculada a producciones como La noche más oscura y Escándalo americano.

Con información de Variety.

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