‘The Batman 2’ detiene su producción: Por qué Matt Reeves abandona la película con Robert Pattinson

Se cierne la hecatombe sobre los fanáticos que, desde 2022, esperan la continuación de Batman. De acuerdo con un comunicado compartido por DC Studios, y difundido por Deadline, el director Matt Reeves decidió abandonar el puesto de manera temporal. Robert Pattinson protagoniza esta secuela que retoma al superhéroe de Ciudad Gótica, con nuevos enemigos y una nueva misión, elementos de la trama que todavía quedan por hacerse público.

¿Qué está pasando con Matt Reeves y por qué dejó la dirección de The Batman 2?

Un portavoz de DC Studios informó: “La producción de The Batman 2 se ha puesto en pausa momentáneamente mientras que Matt Reeves atiende un asunto familiar”. No se ofrecieron detalles sobre si el cineasta volverá pronto a la silla para continuar con el desarrollo de la película, no obstante, el comunicado sostiene que “Matt cuenta con todo el apoyo de DC Studios y espera que puedan continuar con el viaje muy pronto”. La fecha de estreno continúa programada para el 18 de febrero de 2028.

Sobre el tipo de apuro familiar que Reeves atraviesa ahora mismo, DC Studios no compartió información, pero no es la primera vez que un director abandona el puesto en una película de superhéroes. Recordemos el caso de Zack Snyder, quien en mayo de 2017 tuvo que hacer de lado la dirección de La Liga de la Justicia debido al suicidio de su hija adoptiva, Autumn Snyder. El incidente hizo que Warner contratara a Joss Whedon para hacerse cargo de la película que reunió a los héroes más grandes de DC, sin embargo, el resultado no fue lo que los fans esperaban.

Matt Reeves (Foto: Variety)

Algunos años después, y ante la insistencia de muchos fans que hicieron los imposible para lograrlo, Snyder tuvo la oportunidad de estrenar su corte especial vía streaming, mejor conocido como La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Esta versión recibió mejores comentarios por parte de la crítica y el público general, e incluso una gran felicitación de los hermanos Russo, quienes estuvieron a cargo de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, los eventos cinematográficos más importantes de la Saga del Infinito en Marvel Studios.

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Sobre The Batman 2

El retraso de The Batman 2 se debe a un conjunto de factores que alentaron su producción, tales como las huelgas de 2023 en Hollywood o el proceso de construcción de una buena historia. Warner pudo finalmente comenzar con el desarrollo en junio, justo cuando Robert Pattinson se encontraba en medio de las promociones de La Odisea. El actor, ya de 40 años, tuvo que organizar muy bien su agenda para acudir a las entrevistas de la película a cargo de Nolan y al mismo tiempo grabar sus escenas como Batman/Bruce Wayne, intercalaciones que exigieron la mayor de las precisiones.

A estas alturas todavía desconocemos la trama de The Batman 2, pero sí que tenemos los nombres de quienes formarán parte del elenco. Además de Robert Pattinson, veremos en pantalla a Sebastian Stan como Harvey Dent, Colin Farrell como Oz Cobb y Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright como James Gordon. En papeles todavía no del todo claros se unen Scarlett Johansson, Brian Tyree Henry y Charles Dance. Incluso se rumora la aparición y retorno de Barry Keoghan como el Guasón, quien tuvo la oportunidad de filmar una escena eliminada para la primera película.

Batman de 2022 (Foto: IMDb)

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Películas de superhéroes este 2026

Al año todavía le queda un estreno importante este año. Después del exitazo que representó Spider-Man: Un Nuevo Día, con un Tom Holland más que bien instalado en su rol de Hombre Araña, Marvel Studios nos traerá Avengers: Doomsday, el inicio del gran cierre de la Saga Multiversal. Dirigida por los hermanos Russo, esta película contará con la actuación de Robert Downey Jr. en el papel de Dr. Doom, quien está de regreso en las andadas no para ser el héroe más grande, sino el más grande villano.

De acuerdo con el calendario del estudio, la película finalmente llegará a salas el 17 de diciembre para enfrentar a los superhéroes más grandes de tres universos distintos.

Con información de The Hollywood Reporter.