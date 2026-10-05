‘Artificial’: Sam Altman revela el extraño momento en que vio a Andrew Garfield interpretándolo fuera de su casa

Sam Altman compartió una experiencia surreal relacionada con Artificial, la película de Luca Guadagnino en la que Andrew Garfield lo interpreta y funge como protagonista. El director ejecutivo de OpenAI habló sobre su cercanía accidental con el rodaje y ofreció sus primeras impresiones del avance. La producción prepara su presentación ante el público del Festival de Cine de Nueva York.

El momento surreal de Sam Altman y Andrew Garfield

En una nueva entrevista con Vanity Fair, el empresario de 41 años explicó que conocer la existencia del proyecto y encontrarse con su realización fueron experiencias diferentes. Todo comenzó con unos avisos colocados en su calle sobre una filmación. Altman les prestó poca atención hasta que salió una mañana a comprar café. Entonces encontró cámaras y a un hombre vestido igual que él, con una mochila idéntica y una manera de caminar que reconoció de inmediato. La producción estaba trabajando cerca de su casa.

“Sentí que estaba en algún extraño fallo de la simulación o algo así”, relató para la prensa. El parecido le resultó desconcertante, aunque enseguida comprendió lo que ocurría. El encuentro no pasó de un saludo a distancia. “Lo saludé con la mano aquella vez y eso fue todo”, aclaró Altman. El creador de Chat GPT en realidad nunca ha hablado con Garfield.

Andrew Garfield en El Sorprendente Hombre Araña (Foto: IMDb)

Garfield ya había explicado a Esquire que preparó el papel mediante el guion, documentos judiciales, entrevistas e investigación, sin reunirse con el empresario. Altman señaló, después de ver el tráiler, que no considera que la película busque precisión:

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“Diré que, por lo que vi en el tráiler, no creo que estén buscando ser fieles a la realidad. Así que, en ese sentido, no, no me molesta. Quiero decir, están intentando hacer una buena película y quizá sea buena. No lo sé. Buena como película. No será buena como representación fiel de lo que ocurrió. Excepto por la forma de caminar.”

¿De qué trata Artificial?

El episodio central de la nueva película es la crisis de OpenAI de noviembre de 2023, cuando Altman fue destituido y recuperó su puesto en pocos días. La película utiliza ese conflicto empresarial sobre las personas involucradas en el desarrollo de una tecnología cuyas consecuencias hace tiempo rebasan las oficinas donde se construye y quizá no se han comprendido del todo.

De acuerdo con la sinopsis del Festival de Nueva York, la historia de la película recorre dos décadas y comienza en 2003, cuando Ilya Sutskever estudia redes neuronales artificiales con Geoffrey Hinton en la Universidad de Toronto. Años después, ya empleado de Google, Sutskever se cruza con un joven Altman.

Foto: Brendan McDermid

Yura Borisov interpreta a Sutskever y Mark Rylance encarna a Hinton. El reparto incluye a Monica Barbaro, Cooper Hoffman, Ike Barinholtz, Jason Schwartzman y Chris O’Dowd. Guadagnino dirige un guion de Simon Rich, con música y canciones originales de Damon Albarn. Tendrá una duración de 140 minutos y la presentación mundial está programada para este 5 de octubre en el Festival de Cine de Nueva York, con una sesión de preguntas y respuestas junto al director y varios integrantes del equipo.

El problema de Artificial para encontrar distribuidor

Artificial tuvo que buscar otra compañía para llegar a las salas después de que Amazon MGM Studios se apartara del proyecto en junio. El estudio había desarrollado la producción, cuyo presupuesto fue reportado en aproximadamente 40 millones de dólares; la película estaba casi terminada cuando comenzó la búsqueda de comprador.

El contexto empresarial claro que alimentó las sospechas, pues Amazon había anunciado una inversión de 50 mil millones de dólares en OpenAI meses antes. Tal cercanía financiera dio rienda suelta a preguntas sobre la conveniencia de distribuir un retrato crítico de Altman. Amazon pronto negó que el tema de la película o su tratamiento de Altman explicaran la decisión; su postura pública fue que otra compañía podría encargarse mejor del lanzamiento.

Altman también rechazó haber intervenido y aseguró a Vanity Fair que no habló sobre Artificial con nadie de Amazon.

Con información de Variety.

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