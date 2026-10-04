Guillermo del Toro lanza crítica contra quienes controlan el cine: ‘Son personas con dinero que apenas pueden desenvolverse socialmente’

El director de Frankenstein, Guillermo del Toro, hizo un llamado a defender el trabajo artístico frente al poder económico y cuestionó a quienes buscan restarle importancia a la creación. En un fragmento de una intervención pública difundido en redes, el mexicano pidió reaccionar ante las presiones que alejan a las personas de su oficio.

La crítica y advertencia de Guillermo del Toro

Durante su reciente estancia en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Del Toro se sentó frente a un auditorio repleto para hablar sobre cine. El extracto compartido en TikTok por @anakinspadawan presenta una exhortación dirigida a quienes hacen arte. “Enójense”, expresó el cineasta. A continuación la cita completa:

“Enójense mucho por cómo están jodiendo al mundo, por cómo les están arrebatando su oficio, por cómo la gente intenta alejarlos de las artes y decirles que no son importantes. Enójense porque las cosas están siendo controladas por personas que apenas pueden desenvolverse socialmente y que tienen muchísimo dinero. Enójense por algo. Indígnense por algo.”

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El caso Paramount-Warner

La concentración empresarial que aborda Del Toro tiene un ejemplo cercano y claro en la adquisición de Warner Bros. Discovery por Paramount Skydance. El 30 de septiembre, ambas compañías anunciaron que esperaban completar la operación el 6 de octubre, sujeta a las condiciones habituales de cierre. La unión todavía estaba pendiente de consumarse.

El alcance rebasa las películas que llevan los logotipos de Paramount Pictures y Warner Bros; en conjunción tendrán bajo su poder HBO y Paramount+, además de CNN y CBS News. Esto concentraría estudios, distribución y servicios informativos bajo una misma propiedad.

Las objeciones contra la fusión tuvieron una expresión judicial, con una coalición de 12 estados estadounidenses que demandó para frenar la compra. Sus autoridades argumentaron que reduciría la competencia en la distribución cinematográfica y en las licencias de canales de televisión por cable. El riesgo planteado incluía precios mayores y una menor inversión en contenidos, asuntos que afectan tanto al público como a los productores.

El acuerdo alcanzado con los estados incorporó compromisos de producción y protección laboral, entre ellos una inversión adicional de al menos 1.5 mil millones de dólares en producción estadounidense durante cinco años. También contempla obligaciones de estrenos cinematográficos, con penalizaciones económicas y la venta de Miramax si se incumplen los requisitos correspondientes.

¿Qué sabemos sobre la siguiente película de Guillermo del Toro?

Entre los proyectos anunciados por Del Toro está Fury, un thriller criminal pensado para Oscar Isaac, con quien colaboró en Frankenstein. El director habló de la película durante el Festival de Toronto de 2025 y explicó que estaba escribiéndola. Ese antecedente confirma el desarrollo del proyecto, aunque no basta para asegurar que su rodaje ya comenzó.

El mexicano ya habló, durante su estancia en el Festival de cine de Toronto el año pasado, del tono “muy cruel, muy violento” de la película y lo relacionó con ciertos elementos de suspenso de El callejón de las almas perdidas. También explicó su interés por el daño que las personas pueden infligirse a nivel físico y emocional:

“Me interesa mucho la violencia que ejercemos unos contra otros, y la ejercemos con la mente, con el alma y físicamente. Y creo que ahora me planteo nuevas preguntas. Tengo 60 años, así que pasé de preguntarme hacia dónde voy y de reflexionar sobre la relación entre padre e hijo, a pensar en el arrepentimiento. Estoy en la década del arrepentimiento, así que esperen mucho arrepentimiento.”

Otro proyecto en desarrollo es The Buried Giant, adaptación animada de la novela de Kazuo Ishiguro. Del Toro la presentó como una producción ambiciosa realizada mediante animación cuadro por cuadro y dirigida a un público adulto.

Con información de The Wrap.

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