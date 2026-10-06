‘Me gusta tomar riesgos’: Alejandro G. Iñárritu responde a las críticas contra ‘Digger’ y dice que no fueron inesperadas

El cineasta reconoció que la película no es perfecta, pero le gusta tomar riesgos creativos

Alejandro G. Iñárritu respondió a las duras críticas que ha recibido ‘Digger’, su nueva película protagonizada por Tom Cruise, después de un complicado estreno en taquilla y una recepción que ha dividido tanto a especialistas como a espectadores. El director mexicano reconoció que su producción tiene imperfecciones, pero defendió las decisiones creativas que tomó durante su realización y aseguró que las reacciones negativas no lo sorprendieron.

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Para Iñárritu, provocar opiniones encontradas resulta preferible a presentar una historia que deje indiferente al público.

¿Qué dijo Alejandro G. Iñárritu sobre las críticas a ‘Digger’?

En una entrevista con The New York Times, Iñárritu reconoció que su película “no es perfecta”, aunque dejó claro que prefiere experimentar antes que limitarse a propuestas convencionales: “Me gusta tomar riesgos”.

Tom Cruise en ‘Digger’ (imagen: Warner Bros.)

El cineasta explicó que considera ‘Digger’ una producción poco común y provocadora, cuya intención es estimular la reflexión mediante una forma diferente de contar historias. En ese sentido, aseguró que prefiere las respuestas polarizadas a una recepción “tibia”.

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Iñárritu también señaló que entiende a los espectadores que buscan mayor claridad y certezas narrativas. Sin embargo, explicó que su gusto personal se inclina por películas que presentan ideas desde perspectivas inesperadas, incluso cuando eso dificulta conectar con todos los públicos.

Sobre las críticas negativas, el director sostuvo que eran una posibilidad que el equipo había contemplado desde antes del estreno, precisamente por las características poco convencionales de la producción.

‘Digger’ tuvo un complicado estreno en taquilla

Las declaraciones llegan después de que ‘Digger’ recaudara aproximadamente 8 millones de dólares durante su primer fin de semana en Norteamérica, convirtiéndose en el estreno más bajo de una película protagonizada por Cruise desde ‘Lions for Lambs’, que debutó con 6.7 millones en 2007.

La comedia negra, cuyo presupuesto de producción ha sido estimado en más de 125 millones de dólares, también obtuvo una calificación C+ en CinemaScore, indicador de una recepción poco entusiasta entre los espectadores encuestados.

Las opiniones de la crítica han sido igualmente contrastantes. Johnny Oleksinski, de The New York Post, otorgó a la película cero de cuatro estrellas y cuestionó duramente su humor y estructura narrativa.

En contraste, otros especialistas han celebrado la ambición visual de Iñárritu y la interpretación de Cruise. Guillermo del Toro también defendió públicamente la cinta y destacó su complejidad cinematográfica, además de considerarla una experiencia diseñada para disfrutarse en pantalla grande.

Tom Cruise también ha defendido la película

Mientras Iñárritu reivindica su interés por asumir riesgos creativos, Tom Cruise ha mantenido una postura positiva sobre su participación en ‘Digger’. Tras el estreno, el actor publicó un mensaje en Instagram en el que agradeció al elenco y al equipo de producción por su trabajo.

Tom Cruise e Iñárritu en el set de ‘Digger’ (imagen: Instagram/@tomcruise)

“La experiencia fue realmente inolvidable y estoy muy orgulloso de lo que creamos.”

La película representa un cambio importante para Cruise después de varios años concentrado principalmente en grandes producciones de acción. En esta ocasión interpreta a Digger Rockwell, un excéntrico magnate petrolero involucrado en una catástrofe ambiental de consecuencias globales.

El reparto también incluye a Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons.

Pese al complicado panorama comercial y las opiniones negativas, Iñárritu mantiene su defensa de una propuesta que combina sátira, humor negro y una estructura narrativa inusual. Sus declaraciones muestran que, aunque reconoce las imperfecciones del resultado, considera que la posibilidad de incomodar y desafiar las expectativas forma parte de su manera de entender el cine.

Con información de Page Six.

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