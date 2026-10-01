Guillermo del Toro defiende ‘Digger’ ante las críticas y dice que es ‘atrevida, audaz y cinematográficamente compleja’

Guillermo del Toro salió en defensa de ‘Digger’, la nueva película de Alejandro G. Iñárritu protagonizada por Tom Cruise, después de que IGN publicara una reseña poco entusiasta en la que calificó la cinta con 6 de 10 y sugirió que los espectadores escépticos podían ahorrarse el dinero y esperar a verla en HBO Max. El cineasta mexicano cuestionó directamente ese enfoque y aseguró que, independientemente de si gusta o no, la película tiene una escala y una ambición pensadas para disfrutarse en una sala de cine.

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¿Qué dijo Guillermo del Toro sobre ‘Digger’?

La respuesta de del Toro llegó después de que IGN publicara una reseña cuyo mensaje promocional afirmaba que la experiencia en cines no cambiaría la opinión de quienes ya fueran escépticos sobre ‘Digger’.

El director de ‘El laberinto del fauno’ y ‘La forma del agua’ rechazó ese planteamiento y escribió en X:

Guillermo del Toro (imagen: Getty)

“Un titular totalmente mezquino. Te guste o no (y sí, a mí me encanta), la película cumple con creces en cuanto a escala, ambición y alcance, a la altura de la gran pantalla. Es atrevida, audaz y cinematográficamente compleja. Sin duda, una experiencia para disfrutar en el cine.”

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La declaración deja claro que del Toro no sólo disfrutó la película, sino que considera que su propuesta visual y narrativa depende, en buena medida, de la experiencia en pantalla grande.

IGN había señalado en su reseña que la sátira de la cinta quizá no cambie la perspectiva del público sobre el calentamiento global, aunque reconoció las buenas actuaciones y varios momentos cómicos. Su valoración final fue de 6/10.

‘Digger’ y su divisiva recepción entre la crítica

La defensa de Guillermo del Toro llega después de una primera ronda de reacciones marcadamente divididas en torno a ‘Digger’. Algunos periodistas han cuestionado el resultado y la han descrito como una película desordenada, poco disfrutable o excesiva, mientras que otros han destacado la ambición de Alejandro G. Iñárritu y, sobre todo, el trabajo de Tom Cruise.

Entre las opiniones negativas, Joey Magidson, de Awards Radar, consideró que la película resulta caótica y que buena parte de sus elementos no terminan de funcionar. Edward Douglas tampoco quedó convencido y sostuvo que, aunque entiende lo que Iñárritu y Cruise intentan hacer, el resultado final no le parece especialmente logrado.

En contraste, Jim Hemphill, de IndieWire, colocó el desempeño de Cruise entre los mejores de su carrera reciente y consideró que se trata de su trabajo más destacado desde ‘Magnolia’.

También elogió la propuesta visual y conceptual de la película, a la que describió como particularmente arriesgada e impredecible dentro del cine de estudio. Anne Thompson, del mismo medio, valoró su carácter artístico, su factura visual y su audacia, aunque advirtió que podría conectar mejor con la industria y los votantes de premios que con el público masivo.

Tom Cruise en ‘Digger’ (imagen: Warner Bros.)

Tom Cruise vuelve a un registro diferente

En ‘Digger’, Tom Cruise interpreta a Digger Rockwell, un magnate petrolero que debe enfrentar una catástrofe ambiental después de que una de sus plataformas provoca consecuencias de alcance global. El reparto también incluye a Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons.

La película representa, además, un cambio importante para Cruise después de varios años concentrado principalmente en grandes producciones de acción. Para transformarse en el personaje, utilizó prótesis, maquillaje y un traje corporal cuyo proceso de aplicación requería inicialmente seis horas. El actor trabajó con el equipo de caracterización para optimizar el procedimiento hasta reducirlo a menos de una hora.

Con críticas que van desde el rechazo abierto hasta elogios por su riesgo formal y ambición, ‘Digger’ se perfila como una de las películas más divisivas de la temporada. En ese contexto, la intervención de Guillermo del Toro suma una defensa clara de la propuesta de Iñárritu y, especialmente, de su dimensión cinematográfica y su valor como experiencia para pantalla grande.

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