Tom Cruise se negó a pasar seis horas en maquillaje para ‘Digger’ y encontró cómo reducirlo a menos de una

El actor también ideó sistemas de enfriamiento para soportar el calor provocado por las prótesis durante tomas largas

Tom Cruise llevó su conocida obsesión por optimizar cada aspecto de una producción hasta la silla de maquillaje. Para interpretar a Digger Rockwell en ‘Digger’, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, el actor debía utilizar prótesis, maquillaje y un traje corporal que inicialmente requerían seis horas de preparación. Cruise consideró que ese proceso era incompatible con jornadas de rodaje de 12 horas y decidió intervenir personalmente para encontrar una manera de reducirlo. El resultado, según contó en el podcast ‘New Heights’, fue una rutina que terminó tomando menos de una hora.

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¿Cómo logró Tom Cruise reducir seis horas de maquillaje a menos de una?

Cruise explicó que hizo cuentas desde el primer día y concluyó que pasar seis horas en maquillaje no era sostenible.

“Tengo que dormir al menos seis [horas]. No paran de decirme que necesito más… pero bueno, son 12. Ahora bien, tenemos jornadas de rodaje de 12 horas. Así que eso se traduce en seis horas de trabajo y dos horas dedicadas al maquillaje.”

Tom Cruise en ‘Digger’ (imagen: Warner Bros.)

En lugar de aceptar el procedimiento, llegó al set con un pizarrón y comenzó a medir cuánto tardaba el equipo en colocar cada prótesis. Incluso asignó a una persona para utilizar un cronómetro durante el proceso.

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“Tenía a un tipo allí con un cronómetro y le dije: «Mira, ¿ves ese tiempo, seis horas? Para cuando terminemos, lo habremos bajado de una hora».”

De acuerdo con el actor, el equipo inicialmente consideró imposible alcanzar ese objetivo. Cruise insistió en cronometrar cada pieza, practicar el proceso y encontrar maneras de hacerlo más eficiente.

Finalmente lo consiguieron. La transformación completa terminó realizándose en menos de una hora y, según Cruise, los responsables del maquillaje ni siquiera tuvieron que apresurarse para lograrlo.

“Se quedaron en plan: «¡¿Qué?!». Y ni siquiera lo sabían, y ni siquiera se dieron prisa.”

La obsesión de Cruise por perfeccionar cada proceso

La anécdota se suma a una larga lista de historias que han consolidado la reputación de Tom Cruise como uno de los actores más intensos y meticulosos de Hollywood. Durante décadas ha entrenado personalmente para realizar escenas de riesgo, desde escalar el Burj Khalifa y sujetarse al exterior de un avión hasta lanzarse desde una montaña en motocicleta o realizar saltos en paracaídas.

Cruise explicó que la reducción del tiempo de maquillaje responde a la misma mentalidad con la que aborda otras áreas de sus películas.

“Me gusta adentrarme en un sistema, estudiarlo e intentar averiguar cómo hacerlo mejor, de manera más eficiente. En las películas que hago, constantemente me pregunto: «¿Cómo puedo hacerlo mejor?»”

El proceso seguía siendo físicamente complicado. Las prótesis y el traje corporal le provocaban mucho calor durante las largas tomas de ‘Digger’, por lo que Cruise también buscó soluciones para mantenerse fresco.

“Pero sudo por debajo, así que se me ocurrieron varias cosas, como sistemas de refrigeración.”

‘Digger’ reúne a Tom Cruise con Alejandro González Iñárritu

‘Digger’ está dirigida por Alejandro González Iñárritu y tiene previsto estrenarse el 2 de octubre. Además de Cruise, el reparto incluye a Riz Ahmed, John Goodman y Sandra Hüller.

Tom Cruise y Anne Hathaway anunciando la nueva película de ‘Days of Thunder’ (Imagen: X/@TomCruise)

Cruise aseguró que llevaba siete años trabajando con Iñárritu alrededor del proyecto y que aceptó interpretar a Digger Rockwell por el desafío que representaba colaborar con el cineasta y transformarse en un personaje alejado de su imagen habitual.

El actor también explicó que su interés por trabajar con distintos directores es una de las razones por las que no tiene prisa por dirigir sus propias películas. Prefiere observar otros métodos de trabajo, aprender de distintas perspectivas y participar en proyectos que lo obliguen a encontrar nuevas soluciones.

Mientras prepara el estreno de ‘Digger’, Cruise ya tiene otro proyecto en camino: una secuela de ‘Days of Thunder’, la película de carreras que protagonizó en 1990. En esta ocasión compartirá pantalla con Anne Hathaway, y el actor ya adelantó su entusiasmo por volver a conducir frente a las cámaras.

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