Andrew Garfield revela que dejó de usar ChatGTP después de actuar en ‘Artificial’: ‘Me asusté un poco’

Interpretar a Sam Altman en Artificial modificó la relación de Andrew Garfield con la inteligencia artificial, así lo reveló durante la presentación de la película de Luca Guadagnino, donde el actor explicó que investigar ese mundo lo llevó a reconsiderar un hábito cotidiano. La película tuvo algunos problemas para encontrar distribuidor, pero por fin llega gasta la prensa para recibir los primeros comentarios.

¿Andrew Garfield dejó de usar ChatGPT?

El intérprete habló en exclusiva con Variety durante su paso por el Festival de Cine de Nueva York, donde habló sobre su experiencia con las herramientas digitales. Ahí ofreció una una respuesta personal, vinculada con lo que aprendió al preparar el personaje. El actor confirmó que dejó de utilizar ChatGPT, al que recurría como una especie de Google más sofisticado. “Me asusté un poco. Sentí cierta desconfianza hacia la tecnología”, declaró.

Garfield expresó dudas sobre cuánto comprenden estas herramientas quienes promueven su adopción: “Siento que las personas que nos animan a usar estas tecnologías no conocen exactamente su alcance”. Después añadió: “Eso me parece un poco irresponsable, a mí personalmente”. En su visita a Jimmy Kimmel Live! del pasado 9 de septiembre, Garfield ya había dicho que abandonó ChatGPT tras interpretar a Altman; también comparó esa decisión con lo ocurrido después de Red Social, cuando dejó Facebook.

Sam Altman, director de Open AI y creador de ChatGPT (Foto: X)

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Artificial, lo nuevo de Luca Guadagnino

Artificial aborda, entre sus acontecimientos centrales, la destitución de Altman en OpenAI y su regreso pocos días después, en noviembre de 2023; el guion es de Simon Rich. La historia de la película comienza en 2003, cuando Ilya Sutskever estudia redes neuronales artificiales con Geoffrey Hinton en la Universidad de Toronto. Una década después, Sutskever, entonces empleado de Google, se cruza con un joven Altman; la película también explora los antecedentes científicos de ese encuentro.

Yura Borisov interpreta a Sutskever y Mark Rylance encarna a Hinton. Junto a Garfield participan Monica Barbaro, Cooper Hoffman, Ike Barinholtz, Jason Schwartzman y Chris O’Dowd. Su lanzamiento comercial estadounidense está previsto para el 25 de diciembre, a cargo de Neon. La exhibición comenzará en salas seleccionadas y se ampliará en enero, pero todavía no existe una fecha confirmada para cines en México. La película cambió de distribuidor antes de llegar a este punto, cuando Amazon MGM Studios se retiró del lanzamiento en junio, después de que la producción había concluido, y Neon adquirió los derechos.

Andrew Garfield no es nuevo en películas sobre plataformas digitales

Andrew Garfield como Sam Altman en Artificial (Foto: NEON)

Antes de interpretar a Altman, Garfield participó en Red Social, estrenada en 2010. Allí encarnó a Eduardo Saverin, también empresario judío y cofundador de Facebook, junto a Jesse Eisenberg como Mark Zuckerberg. David Fincher dirigió el guion de Aaron Sorkin, que convirtió el nacimiento de la plataforma y las disputas por su propiedad en un drama sobre una amistad rota.

La película narró el crecimiento de una idea universitaria hasta convertirse en un negocio de enormes dimensiones, donde Saverin ocupaba un lugar importante; ssu relación con Zuckerberg permitía observar el costo personal de las decisiones empresariales. Garfield interpretó a alguien involucrado en la construcción de Facebook y afectado por las disputas que acompañaron su éxito.

Ese trabajo le consiguió una nominación al Globo de Oro y Sony incluyó el reconocimiento a Garfield entre las distinciones recibidas por la producción durante su temporada de premios. Red Social también alcanzó una amplia audiencia comercial, cuando alcanzó un total mundial de 224 millones de dólares.

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