Sylvester Stallone opina sobre la masculinidad: ‘Los hombres necesitan conquistar, es parte de su naturaleza’

La estrella de Rocky, Sylvester Stallone, expuso su opinión sobre la masculinidad durante la presentación de su nuevo libro de memorias, Los escalones. El protagonista de la aclamada saga deportivo respondió preguntas sobre el ejercicio y el envejecimiento, pero también reconoció aspectos dolorosos de su historia familiar, así como lo que para él significa ser hombre.

Sylvester Stallone y sus pensamientos sobre la masculinidad

La entrevista con EL PAÍS ocurrió en Nueva York, durante la promoción de un libro que se organiza alrededor de cinco momentos importantes de su vida. A los 80 años, Stallone habló de la distancia entre la figura que millones conocen por sus películas y el hombre que todavía intenta comprender algunas experiencias de su infancia.

Cuando el periodista le preguntó por el culto al cuerpo y el entusiasmo actual por los gimnasios, el actor respondió: “Es muy importante, porque los hombres necesitan conquistar algo para demostrar su masculinidad. Es parte de su naturaleza”. Stallone llevó la idea más allá con ejemplos de conductas arriesgadas: “Solo los hombres hacen locuras, como saltar por ventanas o lanzarse en moto. Nunca veo a mujeres haciendo esas cosas. Todo hombre necesita ponerse a prueba para ver si es valiente”.

Sylvester Stallone en Rocky (Foto: IMDb)

La pregunta siguiente abordó directamente las nuevas masculinidades, a lo que el intérprete admitió que no conocía el concepto y respondió: “Ni siquiera lo sé. ¿Qué es eso? Un hombre de verdad es físico. Para eso fue puesto en este planeta”. El paso del tiempo, sin embargo, le ha exigido modificar su relación con el entrenamiento y reconoció que ya no puede levantar los mismos pesos, y que ahora también acude al gimnasio por el ambiente. “El gimnasio es la iglesia del alma”, expresó.

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Ese deseo de medirse físicamente también aparece en sus recuerdos familiares, pues Stallone aseguró que creció con baja autoestima y que sus padres descalificaban su inteligencia:

“Crecí con un complejo de inferioridad tremendo. No tenía un físico musculoso. Mis padres me decían constantemente que no había nacido con muchas luces, así que mejor que desarrollara los músculos, porque aquí arriba no había nada. Pero algo me decía que no tirara la toalla.”

Lo que sabemos sobre I Play Rocky

El origen de su personaje más famoso llegará una vez más a las salas mediante I Play Rocky. La película reconstruye los esfuerzos de un Stallone todavía desconocido para conseguir que se realizara su guion y para interpretar al protagonista. Ahí seremos testigos de su insistencia en asumir un papel que consideraba decisivo para su futuro profesional.

Sylvester Stallone en Rambo (Foto: IMDb)

Anthony Ippolito interpreta al joven Stallone bajo la dirección de Peter Farrelly, realizador de Green Book: Una Amistad sin Fronteras; el guion corresponde a Peter Gamble. La producción aborda el proceso detrás del clásico de 1976, por lo que su protagonista es el actor que intenta abrirse camino en Hollywood, antes de convertirse en una estrella internacional.

El elenco incluye a AnnaSophia Robb y Matt Dillon, además de Toby Kebbell y P.J. Byrne. También participan Tracy Letts, Jay Duplass y Stephan James. Amazon MGM Studios presenta el largometraje como una historia de perseverancia alrededor de una decisión arriesgada, la de defender el derecho a protagonizar Rocky cuando la industria todavía no confiaba en su autor.

Según Vulture, durante una aparición con Tracy Smith en 92NY, Sylvester Stallone bromeó acerca de que quizá estaban adelantándose al hacer una película sobre él cuando todavía sigue vivo. Su estreno tendrá lugar el 6 de noviembre y coincidirá con el aniversario número 50 de Rocky.

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