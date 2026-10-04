Jeremy Strong dice que no se disculpará por su método de actuación: ‘Comprométete con lo que haces y hazlo’



El polémico Jeremy Strong defendió su manera de preparar personajes y respondió a las preguntas sobre cómo influye su trabajo en sus compañeros de rodaje. El actor de Succession explicó que procura respetar los procesos ajenos, aunque mantiene su compromiso con una práctica que ha provocado críticas y defensas públicas. Ahora mismo transcurre la promoción de su nueva película, The Social Reckoning, donde interpreta a Mark Zuckerberg, creador de Facebook.

Jeremy Strong no se disculpará por su método

La discusión sobre Strong lleva años acompañando sus estrenos y cada proyecto en el que se involucra. Su preparación y la dificultad para desprenderse de ciertos personajes han recibido casi tanta atención como el nivel de sus actuaciones. En una entrevista con David Remnick para The New Yorker Radio Hour, el intérprete abordó esa reputación y explicó cómo entiende la convivencia entre su trabajo individual y las necesidades del equipo.

“Nunca es mi intención interferir con la experiencia de nadie ni con la forma de trabajar de nadie”, afirmó. Después añadió: “Primero, no hacer daño, ¿verdad?”. Remnick le preguntó si esa postura significaba que se frustraba con los actores que trabajaban de otra manera. Strong lo negó. Explicó que su exigencia se dirige hacia su propia participación y que busca comprometerse completamente con la obra.

Jeremy Strong en The Social Reckoning (Foto: IMDb)

“Si algunas personas sienten que me lo estoy tomando demasiado en serio, o que cambia las moléculas de la habitación de una manera que hace que algo resulte incómodo, supongo que eso es algo por lo que no siento que deba disculparme”, expresó. También sostuvo que los directores con quienes colabora comprenden el propósito de ese esfuerzo.

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Las críticas contra el método de Strong

Brian Cox, quien interpretó a Logan Roy en Succession, ha sido uno de los críticos más visibles de Jeremy Strong. En febrero de 2023 dijo que la práctica de Strong era “jodidamente molesta” ante Town & Country. En la misma entrevista reconoció que su compañero era un muy buen actor, por lo que su objeción solo se dirigía al procedimiento empleado.

Cox cuestionó que Strong permaneciera dentro del personaje después de filmar escenas exigentes a nivel emocional y consideraba que podía relajarse sin perder lo que había construido. Ese debate adquirió mayor alcance después del perfil que The New Yorker publicó en 2021, mismo que reunió testimonios sobre su preparación y provocó reacciones encontradas.

La discusión continuó con The Social Reckoning pues, de acuerdo con declaraciones de Sorkin recogidas por Variety, Strong trataba a sus compañeros como imaginaba que Zuckerberg trataría a las personas que lo rodean. El director relacionó ese comportamiento con la construcción del personaje, un nuevo ejemplo de cómo la preparación del actor puede extenderse a los momentos entre tomas.

¿De qué trata The Social Reckoning?

Jeremy Strong en Succession (Foto: IMDb)

Escrita y dirigida por Aaron Sorkin, The Social Reckoning retoma el mundo de Facebook después de Red social, estrenada en 2010. Sony la presenta como una película complementaria inspirada en hechos reales. Su historia tiene como personaje principal a Frances Haugen, una ingeniera de la compañía que busca ayuda periodística para revelar información interna sobre el funcionamiento de la plataforma.

Mikey Madison interpreta a Haugen y Jeremy Allen White encarna a Jeff Horwitz, reportero de The Wall Street Journal. La colaboración entre ambos conduce a la divulgación de documentos y a una investigación sobre las prácticas de Facebook. Strong asume el papel de Zuckerberg, anteriormente interpretado por Jesse Eisenberg en la película dirigida por David Fincher.

The Social Reckoning toma como referencia los acontecimientos relacionados con The Facebook Files, la investigación publicada en 2021 que le dio la vuelta al mundo. Entre sus asuntos están los daños relacionados a las plataformas sociales y la difusión de contenido que favorece la división política.

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