Director de ‘Clayface’ revela qué cambió del guion original de Mike Flanagan para la película de DC

El cineasta también explicó por qué considera que Clayface es un verdadero villano

‘Clayface’ está cada vez más cerca de llegar a los cines, y su director, James Watkins, ofreció nuevos detalles sobre el proceso creativo detrás de esta película del DCU. El proyecto nació de una idea de Mike Flanagan, quien recientemente aclaró que ya no estaba involucrado en la producción y que ni siquiera había visto el resultado final. Ahora Watkins explicó cómo evolucionó aquel guion y qué elementos consideró importantes para desarrollar su propia versión del personaje.

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¿Qué cambió del guion original de Mike Flanagan para ‘Clayface’?

En una entrevista con ScreenRant, James Watkins habló sobre su colaboración con el guionista Hossein Amini y las modificaciones realizadas al libreto de Mike Flanagan. El director reconoció que el desarrollo de la película implicó ajustes durante distintas etapas de producción, desde las conversaciones con los actores hasta la posproducción.

Tom Rhys Harries en ‘Clayface’ (imagen: Warner Bros.)

Sin embargo, Watkins aseguró que la estructura fundamental de la historia permaneció intacta y que fue precisamente el trabajo de Flanagan lo que lo convenció de aceptar el proyecto.

“La estructura básica del guion de Mike fue, evidentemente, la razón por la que quise participar en el proyecto.”

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El cineasta explicó que conservaron la tragedia de Matt Hagen, su relación con la científica Caitlyn Corr y el proceso mediante el cual termina convirtiéndose en un monstruo.

Las modificaciones se concentraron principalmente en profundizar las motivaciones del protagonista. Watkins quería evitar que su sufrimiento pareciera una simple consecuencia de la vanidad, pues perder el rostro también significa perder su identidad profesional y la vida que había construido como actor.

“Nos enfocamos en un par de aspectos, por ejemplo, en el caso de Matt. Quería asegurarme de que quedara muy claro —al presentarlo como alguien con quien resulta fácil identificarse— que esta no era simplemente una historia de vanidad.”

Matt Hagen no será presentado como un antihéroe

Otro aspecto importante para Watkins fue establecer la naturaleza moral del protagonista, interpretado por Tom Rhys Harries. Aunque la película explorará las circunstancias que llevan a Matt Hagen por un camino violento, el director considera que eso no lo convierte en un antihéroe.

“No lo considero un antihéroe. En mi opinión, creo que, a fin de cuentas, es un villano. Pero, al seguir su trayectoria, uno llega a sentir empatía y a encontrar justificación para sus actos; hasta cierto punto, claro.”

Esta distinción resulta importante para una historia que mezcla tragedia y horror corporal. Watkins busca que los espectsdores comprendan las decisiones del personaje hasta cierto punto, sin que eso implique justificar todas sus acciones.

La película también cuenta con Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella y Eddie Marsan.

Una película que no requiere conocer todo el DCU

James Watkins recordó que uno de los aspectos que más le interesaron de ‘Clayface’ fue la posibilidad de contar una historia independiente, capaz de conectar con el público sin exigir conocimientos previos sobre el universo de DC. Cuando recibió el proyecto, todavía existían algunas dudas sobre su lugar dentro de la continuidad de la franquicia, pero eso no modificó su intención de desarrollar una película que funcionara por sí misma.

Póster de ‘Clayface’ (imagen: DC Studios)

Aunque la cinta forma parte del DCU encabezado por James Gunn y Peter Safran, su enfoque estará centrado en el desarrollo de Matt Hagen y su transformación en uno de los villanos de Batman. Esta visión también coincide con las declaraciones previas de Mike Flanagan, quien reconoció que, pese a haber concebido el proyecto, la película terminó convirtiéndose en una obra de Watkins.

Con su estreno estadounidense programado para el 23 de octubre, ‘Clayface’ ampliará la variedad de géneros del DCU mediante una propuesta de horror corporal y thriller psicológico que no dependerá de las conexiones con otras producciones de la franquicia.

Con información de Geek Tyrant.

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