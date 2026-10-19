Netflix despide a Dan Lin en plena reestructuración tras la salida de Bela Bajaria y el recorte de 1000 empleados

Netflix continúa reorganizando su equipo directivo con la salida de Dan Lin, responsable de su división cinematográfica, según fuentes consultadas por Variety. Las últimas semanas han sido de arduo ajetreo para la empresa, pues hace tan solo unos días se anunciaron ajustes laborales y cambios en la dirección de contenidos; ahora se abre otra interrogante sobre quién decidirá qué películas financiará y adquirirá la compañía en su siguiente etapa.

¿Dan Lin se marcha de Netflix?

La salida afecta a una de las posiciones centrales, de las más importantes y decisivas, para la relación entre Netflix y la industria de Hollywood. Lin se incorporó en 2024 para sustituir a Scott Stuber y asumió la responsabilidad de conducir una oferta cinematográfica que abarca producciones originales y adquisiciones. Queda pendiente la definición del equipo que continuará ese trabajo tras los recientes cambios ejecutivos.

De acuerdo con el medio citado, Lin fue despedido al comenzar el fin de semana y tenía previsto dirigirse a sus equipos durante el lunes 19 de octubre. Al publicarse el reporte inicial, un portavoz de Netflix todavía no había ofrecido comentarios inmediatos ni una explicación pública de la decisión.

Su presencia en actividades de la industria continuó durante esos días, pues el ejecutivo asistió el sábado a la gala del Museo de la Academia y fue visto el domingo en una proyección de La Bola Negra dentro de las instalaciones de Netflix. En junio de 2026 declaró a The New York Times que había aprobado o adquirido 88 películas hasta ese momento.

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Los previos despidos de Bela Bajaria y otros 1000 empleados

El pasado 14 de octubre se reveló el despido de aproximadamente 1000 trabajadores de Netflix, equivalentes al 6% de la plantilla global; se trata de la mayor reducción de personal de Netflix en años. Tan solo un día después se conoció la salida de Bela Bajaria y la elección de Peter Rice como nuevo director de contenidos. Bajaria llevaba cerca de una década en Netflix y había asumido ese puesto en 2023. Rice, quien ocupó cargos en Fox y Disney, quedó designado para liderar la siguiente etapa de la programación de la compañía.

Ted Sarandos reconoció el trabajo de la ejecutiva: “Quiero agradecer a Bela una década de dedicación, innovación, creatividad y liderazgo”, expresó en un comunicado compartido por TheWrap. También aplaudió su participación en la expansión de los programas sin guion y en la incorporación de eventos en vivo y deportes a la oferta del servicio. La llegada de Rice está prevista para el 26 de octubre y, según Financial Times, asumirá responsabilidades sobre películas, televisión y eventos en vivo.

Las ganancias de Netflix en los últimos años

El informe anual presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos registra ingresos de 33.723 mil millones de dólares en 2023 y una utilidad neta de unos 5.4 mil millones. En 2024, la facturación aumentó a unos 39.1 mil millones de dólares y la utilidad neta alcanzó 8.7 mil millones. Para 2025, los ingresos llegaron a 45.183 mil millones y las ganancias netas a 10 mil 981 millones. Estas cifras muestran que el ajuste laboral está pasando tras un periodo de crecimiento financiero, no después de pérdidas anuales.

El número de suscripciones también creció, pues Netflix terminó 2024 con aproximadamente 302 millones de membresías pagadas en más de 190 países. Durante el último trimestre de 2025, la empresa superó los 325 millones de membresías pagadas En este sentido, si los números de Netflix están lejos de ser rojos, ¿por qué observamos el mayor recorte de su historia?

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