Charlie Cox revela que su hijo quedó devastado tras la cancelación de ‘Daredevil: Born Again’: ‘No pensé que le afectaría tanto’

Charlie Cox compartió cómo recibió su familia la noticia del próximo final de Daredevil: Born Again, la serie que tanto tiempo costó hacer realidad en la plataforma de Disney+. Durante una entrevista con PEOPLE en la Comic Con de Nueva York, el actor habló de la despedida del personaje y de una reacción que lo tomó por sorpresa en casa.

El hijo de Charlie Cox quedó devastado

El británico abordó el tema durante su visita al Javits Center. Aunque las preguntas giraban alrededor de su futuro como Matt Murdock, sus respuestas también tocaron la paternidad. La serie ha acompañado cambios importantes en su vida, y tener que explicar su final a sus hijos resultó ser una tarea emocional cuyo resultado jamás vaticinó.

“Estoy tratando de preparar a mi hijo para esto más de lo que me estoy preparando yo. Está devastado”, contó Cox. El niño tiene seis años y apenas estaba descubriendo lo especial que resulta ver a su papá convertido en un superhéroe; y justo cuando esa idea comenzaba a emocionarlo, llegó la noticia de la despedida.

Charlie Cox en Daredevil: Born Again (Foto: Marvel Studios)

El actor habló sobre aquel momento fatal con una imagen muy concreta: “Cuando se lo dije, se le fue el color de la cara. No se me ocurrió que le afectaría tanto, así que es muy tierno”. Cox tampoco se siente listo para cerrar el capítulo y considera probable que Daredevil termine siendo el personaje más importante de su carrera; calcula que lo ha interpretado durante unas 70 horas de pantalla: “Ha sido un gran regalo y el mayor honor de mi carrera.”

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Charlie conoció a su esposa, la productora Samantha Thomas, el primer día de trabajo en Daredevil; hoy tienen una hija y un hijo. Al recordar ese recorrido, hizo notar cuánto cambió su vida y cuánto valora haber trabajado en equipos donde actores y directores podían disfrutar el proceso de hacer televisión.

“He aprendido lo importante que es tener un ambiente de trabajo agradable en el set, intentar contribuir a crear un entorno en el que las personas estén entusiasmadas de estar ahí, se sientan felices, involucradas en el proceso y disfruten de la experiencia de hacer televisión. Ya seas actor, técnico de iluminación, director o encargado de sonido, esto incluye a todos los departamentos y a cada una de las personas que participan en la realización de la serie. Creo que es muy importante intentar que todo sea una experiencia realmente divertida, agradable y llena de cariño. Y eso es precisamente lo que he vivido en cada temporada de Daredevil. Ha sido toda una aventura”.

¿Por qué Disney canceló Daredevil: Born Again?

Charlie Cox en Daredevil: Born Again (Foto: Marvel Studios)

La tercera temporada será la última y está prevista para marzo de 2027. Marvel confirmó el final durante su presentación en la Comic Con de Nueva York. La noticia se hizo pública después de que se conociera la salida de Dario Scardapane, responsable creativo de la producción, cuando los nuevos episodios ya habían terminado su rodaje y estaban en posproducción.

Brad Winderbaum, responsable de televisión de Marvel, afirmó que Born Again estaba concebida para completar tres temporadas, igual que la producción original de Netflix. Comparó ambas etapas con dos colecciones de cómics de tres volúmenes y planteó que después habría una pausa para decidir qué hacer con el personaje.

La audiencia también forma parte del contexto, pues Nerdist reportó que el público de la segunda temporada cayó aproximadamente a la mitad respecto de la primera. Winderbaum subrayó además que las cifras de reproducción son muy importantes cuando se trata de impulsar nuevos proyectos. Las campañas de seguidores sí que hicieron visible el cariño por Daredevil, pero necesitan acompañarse de personas que en verdad vean la serie.

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