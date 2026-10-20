Michael Douglas revela que él que quería irse de Marvel Studios pero la empresa no lo dejó

De nuevo Michael Douglas habló sobre su permanencia en Marvel Studios y las decisiones que se tomaron alrededor de Hank Pym, el científico que interpretó en las películas de Ant-Man. Durante una entrevista con el pódcast Happy Sad Confused, el actor recordó qué lo atrajo inicialmente al proyecto y cómo cambió su disposición a continuar.

¿Qué ocurrió con su intención de dejar Marvel Studios?

Douglas debutó como Hank Pym en Ant-Man, estrenada en 2015. Después participó en Ant-Man and the Wasp, de 2018, y Avengers: Endgame, de 2019, antes de regresar para Quantumania, en 2023. Su personaje conecta la historia del primer Hombre Hormiga con las aventuras de Scott Lang, interpretado por Paul Rudd, y goza de un lugar central en la familia de Hope van Dyne.

Cuando Josh Horowitz le preguntó si era verdad que había solicitado la muerte de su personaje, Douglas respondió: “Me habrían matado después de la segunda, pero no me dejaron”, dijo refiriéndose al destino de Hank dentro de la ficción. El actor quería terminar esa participación mediante la muerte del científico, una propuesta que Marvel no incorporó como él deseaba.

Michelle Pffeifer y Michael Douglas en Ant-Man & the Wasp: Quantumania (Foto: Marvel Studios)

El tema ya había aparecido durante una visita a The View en 2024, espacio donde Michael Douglas explicó que pidió una despedida para Ant-Man and the Wasp: Quantumania y hasta imaginó cómo aprovechar los recursos visuales de la producción: “Tiene que haber alguna manera fantástica en la que pueda reducirme al tamaño de una hormiga y explotar, lo que sea. Quiero usar todos esos efectos”. En esa misma intervención expresó dudas sobre participar en una cuarta entrega.

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En Happy Sad Confused recordó lo que comunicó a sus representantes: “Me gustaría hacer una de esas películas con pantalla verde para ver cómo son”. Le interesaba descubrir cómo se actuaba frente a un espacio que después sería completado con imágenes y elementos que todavía no existían durante el rodaje. “Es difícil actuar así, amigo”, reconoció al señalar el esfuerzo de reaccionar a estímulos imaginarios. También tuvo palabras favorables para Rudd y sus compañeros: “Hicimos Ant-Man y Paul Rudd era un actor maravilloso, un grupo encantador, pero luego no puedes salir de ahí”.

Cómo decayó la saga Ant-Man en taquilla

La película de 2015 recaudó 518.9 millones de dólares en todo el mundo; Ant-Man and the Wasp elevó el resultado a 623.1 millones en 2018. La segunda aventura consiguió aproximadamente 104.3 millones adicionales, por lo que la trilogía no perdió público de manera uniforme entre cada estreno. El retroceso llegó con Quantumania, que terminó su estancia en salas con 476.1 millones de dólares. La cifra quedó unos 147.1 millones por debajo de su antecesora, una disminución cercana al 23.6%. También resultó inferior al total de la primera película.

Foto: Getty

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Los planes después de Avengers: Secret Wars

Marvel prepara Avengers: Secret Wars como el gran final de la Saga del Multiverso, después de Avengers: Doomsday. Los hermanos Anthony y Joe Russo dirigirán ambas películas. Secret Wars está prevista para diciembre de 2027 y tendrá la misión de concluir esa etapa de historias conectadas, además de preparar el camino para los siguientes proyectos del universo cinematográfico.

Aunque no hay una sinopsis oficial de la película, la historia original del cómic de 1984 colocó a héroes y villanos en un planeta extraño para enfrentarse entre ellos. La versión de 2015, escrita por Jonathan Hickman y dibujada por Esad Ribić, llevó el concepto hacia la destrucción del multiverso y Battleworld, un mundo formado por fragmentos de distintas realidades. Esas historias ofrecen contexto, pero de momento no nos confirman cada acontecimiento de la adaptación cinematográfica.

Entre los proyectos posteriores a Avengers: Secret Wars tendremos la película de X-Men dirigida por Jake Schreier, con una nueva generación de intérpretes para los mutantes. Se estrena el 5 de mayo de 2028.