David Fincher eliminó 60 páginas del guion de Tarantino para la nueva película de Cliff Booth con Brad Pitt: ‘Eran dos proyectos diferentes’

El director de Seven tenía ideas propias para la cinta sobre el personaje de Había una vez... en Hollywood

David Fincher reveló detalles jugosos sobre cómo trabajó con el guion de Quentin Tarantino para The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, la película que devuelve a Brad Pitt al personaje de Había una vez… en Hollywood. En una entrevista conjunta con Empire, ambos cineastas hablaron de sus intereses creativos y de las decisiones que dieron forma a esta nueva visita al negocio del cine.

¿Por qué David Fincher decidió eliminar páginas?

Tarantino escribió otra aventura para uno de sus personajes, pero confió su realización a un colega. Fincher recibió así un material con una voz que conocía, pero también con el compromiso de convertirlo en una película propia. Brad Pitt participó en ese proceso como protagonista y como conector entre los dos directores.

La primera versión que llegó a manos de Fincher era muy extensa: “El primer borrador que leí tenía 230 páginas. Eran, en esencia, dos películas”, explicó. El director terminó recortando aproximadamente 60 páginas del texto de Tarantino. De acuerdo con Variety, la película resultante tiene una duración cercana a las dos horas y 20 minutos. “Me gustó la idea de que es una historia alrededor de una fogata”, comentó Fincher.

Brad Pitt como Cliff Booth en Había una vez… en Hollwyood (Foto: IMDb)

El cineasta precisó que le atraía especialmente la manera en que los personajes chocaban entre sí por los callejones de Hollywood en 1977. También explicó que buscó los puntos de coincidencia entre sus intereses, los de Pitt y los de Tarantino. Comparó ese proceso con un diagrama de Venn, con tres círculos cuyas zonas compartidas ayudaban a decidir qué aspectos desarrollar.

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¿De qué trata la nueva película sobre Cliff Booth dirigida por David Fincher?

La historia ocurre en 1977, ocho años después de los acontecimientos de Había una vez… en Hollywood. Cliff Booth trabaja ahora como alguien que resuelve problemas delicados dentro de la industria cinematográfica; ese oficio desplaza al personaje hacia otros espacios del negocio. En la película de 2019, buena parte de su vida estaba organizada alrededor de Rick Dalton, el actor interpretado por Leonardo DiCaprio. Esta nueva aventura permite seguirlo en otra etapa. “Para mí, tenía el sabor de una novela de bolsillo de Elmore Leonard, esa sensación de una novela policiaca de bolsillo”, explicó Tarantino.

El calendario difundido contempla una exhibición mundial exclusiva en IMAX durante dos semanas a partir del 25 de noviembre, antes de su llegada a Netflix el 23 de diciembre. La película tendrá así un recorrido inicial por salas antes de incorporarse a la plataforma, con Pitt nuevamente al frente de una historia escrita alrededor de Cliff Booth.

¿Por qué Tarantino no la dirige y cuál es su siguiente proyecto?

Quentin Tarantino y Margot Robbie en el set de Había una vez… en Hollywood (Foto: IMDb)

Tarantino consideró dirigir esta continuación, pero decidió que no quería utilizar una secuela como su décima y posiblemente última película. Su interés por escribir otra historia de Booth permaneció, aunque prefirió entregar la dirección. Pitt ayudó a incorporar a Fincher, con quien ya había trabajado en Seven: Los Siete Pecados Capitales, El Club de la Pelea y El Curioso Caso de Benjamin Button.

El siguiente compromiso de Tarantino como director está en el teatro. Escribió y dirigirá The Popinjay Cavalier, una comedia de capa y espada protagonizada por Sacha Baron Cohen. La producción llegará al Phoenix Theatre del West End londinense y cuenta con Sony Pictures Entertainment y Sonia Friedman Productions como responsables de llevarla al escenario.

Ambientada en la Europa de la década de 1830, la obra narrará la historia del actor Rupert Sebastian Thomas Jr., cuyo viaje a París se complica después de hacer comentarios imprudentes sobre los franceses. Las funciones previas comenzarán el 23 de febrero de 2027 y el estreno oficial será el 18 de marzo.

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