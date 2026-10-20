Guillermo del Toro alerta sobre el resurgimiento del fascismo y explica cómo divide a la sociedad

El cineasta mexicano defendió la empatía, la compasión y el cine como arte

A dos décadas del estreno de ‘El laberinto del fauno’, una de sus películas más reconocidas, Guillermo del Toro reflexionó sobre la vigencia del fascismo y los mecanismos que permiten la expansión de los discursos autoritarios. Durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el director mexicano expresó su preocupación por el panorama mundial y advirtió que las estrategias de manipulación social utilizadas por los regímenes fascistas del siglo XX pueden volver a emplearse.

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Sus declaraciones estuvieron acompañadas de una defensa de la empatía y del papel del arte frente a la intolerancia.

¿Qué dijo Guillermo del Toro sobre el posible regreso del fascismo?

Durante un encuentro con la prensa en el Festival Internacional de Cine de Morelia, Guillermo del Toro recordó que, en una ocasión, un periodista le comentó que resultaba relativamente sencillo hablar del fascismo después de que este hubiera sido derrotado. Su respuesta fue una advertencia sobre la posibilidad de que esas ideas recuperen influencia.

Guillermo del Toro y Jacob Elordi en el set de ‘Frankenstein’ (imagen: Netflix)

“Se pone de moda otra vez, no se preocupen”, expresó el cineasta, de acuerdo con declaraciones recogidas por Milenio.

Del Toro explicó que los mecanismos utilizados para ejercer el poder mediante la confrontación social no han desaparecido. Para ilustrarlo, mencionó a Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi, y Benito Mussolini, dictador fascista italiano.

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“En el libro de reglas de cómo dominar subsisten las mismas leyes: dividir, crear odio y generar antagonismo. Son cosas que vienen funcionando desde Goebbels y Mussolini y se pueden aplicar otra vez”.

Sus palabras adquieren especial relevancia por el aniversario de ‘El laberinto del fauno’, película estrenada en 2006 que utiliza elementos fantásticos para retratar la violencia y la represión durante la posguerra española bajo la dictadura franquista.

La manipulación del odio y el papel de las redes sociales

El director también habló sobre las estrategias que buscan enfrentar a distintos sectores de la población, particularmente aquellas que presentan a otras personas como responsables de los problemas sociales.

Según su reflexión, quienes concentran el poder pueden recurrir a la división para debilitar los vínculos entre los ciudadanos y alimentar los conflictos.

Del Toro señaló que estas prácticas también encuentran nuevas formas de propagación mediante las plataformas digitales. En particular, se refirió a una “ingeniería de odio” que puede desarrollarse a través de redes sociales y centros de bots, utilizados para fomentar el antagonismo y transmitir una sensación de desesperanza.

Frente a estas dinámicas, el cineasta defendió la importancia de la empatía y la compasión como alternativas a los discursos que promueven el enfrentamiento.

“El odio es el veneno que te tomas para ver si se muere el otro. Es absolutamente incomprensible para mí”, expresó visiblemente conmovido durante el encuentro.

Guillermo del Toro defiende el cine frente al autoritarismo

Además de sus reflexiones políticas, Guillermo del Toro abordó el papel de la creación artística en una sociedad cada vez más influida por los algoritmos y los grandes intereses económicos.

Sergi López, Guillermo del Toro y Maribel Verdú en el set de ‘El laberinto del fauno’ (imagen: ShotOnWhat?)

El director sostuvo que el cine y otras expresiones artísticas permiten cuestionar las estructuras de poder, explorar la identidad y reflexionar sobre las relaciones humanas. Durante su participación en Morelia estuvo acompañado por Ivana Baquero, protagonista de ‘El laberinto del fauno’, y otros integrantes del equipo de la película.

El cineasta también recibió la Medalla Filmoteca de la UNAM y reiteró su compromiso con el desarrollo del cine mexicano. Entre sus próximos proyectos figura la producción de una nueva película de Arturo y Roy Ambriz, responsables de ‘Soy Frankelda’.

“Como mexicano, la mayor curiosidad que tengo es lo que puede hacer un mexicano”, afirmó.

Sus declaraciones en Morelia vinculan las preocupaciones que inspiraron ‘El laberinto del fauno’ con los desafíos contemporáneos de una sociedad en la que la manipulación, la intolerancia y la polarización siguen siendo asuntos relevantes.

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