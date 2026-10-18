Paul Bettany se distancia de Johnny Depp y dice que llevaban años sin hablar cuando ocurrió el juicio contra Amber Heard

El actor decidió no intervenir públicamente cuando sus mensajes privados con Depp salieron a la luz

Paul Bettany ha querido aclarar que su amistad con Johnny Depp no es lo que se dijo, seguramente tratando de distanciarse de la manera en que fue retratado públicamente durante los litigios relacionados con Amber Heard. El actor de ‘VisionQuest’ explicó que, aunque ambos habían trabajado juntos en varias películas, considera que durante los procesos judiciales se exageró la cercanía que existía entre ellos en ese momento.

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¿Qué dijo Paul Bettany sobre su relación con Johnny Depp?

Bettany habló del tema en una nueva entrevista con The Times, donde recordó el periodo en que sus mensajes privados con Depp se hicieron públicos y comenzaron a ser utilizados como parte de la conversación alrededor de los enfrentamientos legales del actor.

El intérprete aclaró que para entonces llevaba bastante tiempo sin mantener contacto con Depp y que la imagen de ambos como amigos cercanos no correspondía con la situación real:

Johnny Depp y Paul Bettany en 2015 (Crédito: Dave M. Benett/WireImage)

“No había hablado con Johnny en años cuando eso ocurrió, y no he vuelto a hablar con él desde entonces.”

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Bettany agregó que le resultó particularmente extraño ser presentado como alguien muy cercano al actor en medio de la disputa:

“Me presentaban como un amigo íntimo de un tipo con el que no hablaba desde hacía años.”

El actor también explicó por qué decidió no intervenir públicamente en aquel momento. Según contó, prefirió guardar silencio porque consideraba que su trayectoria personal y su vida relativamente discreta hablaban por sí mismas.

Los mensajes privados que salieron a la luz durante los juicios

La relación entre Bettany y Depp recibió atención pública después de que varios mensajes privados intercambiados entre ambos fueran divulgados durante los procesos legales relacionados con Heard.

En esos textos aparecieron comentarios violentos y de humor negro sobre la actriz. Depp posteriormente señaló que se sentía avergonzado por algunas de esas expresiones y las atribuyó al “humor negro” y al calor del momento.

Bettany ya había abordado anteriormente el tema al señalar que cualquier persona podría sentirse incómoda si un grupo de abogados revisara detalladamente sus conversaciones privadas.

También ha sostenido que no estuvo presente durante la relación entre Depp y Heard. En una entrevista previa con The Times explicó que conocía al actor antes de su matrimonio, pero que durante esos años prácticamente no tuvieron contacto.

Johnny Depp había descrito a Bettany como un amigo cercano

Las nuevas declaraciones contrastan con lo que Depp afirmó durante su juicio por difamación contra Heard en 2022. Durante su testimonio, el protagonista de ‘Pirates of the Caribbean’ describió a Bettany como uno de sus amigos cercanos y aseguró que Heard sentía rechazo hacia él debido a la amistad que ambos habían desarrollado.

Amber Heard en España (imagen: Getty)

Los actores se conocieron trabajando juntos en ‘The Tourist’, estrenada en 2010 y protagonizada también por Angelina Jolie. Posteriormente volvieron a compartir créditos en ‘Transcendence’, de 2014, y ‘Mortdecai’, de 2015.

Heard y Depp se casaron en 2015 y ella solicitó el divorcio al año siguiente. Años después, sus disputas derivaron en varios procesos judiciales ampliamente cubiertos por los medios, incluido el juicio por difamación de 2022.

Bettany insiste ahora en que su vínculo con Depp pertenecía principalmente a una etapa anterior y que llevaban años distanciados cuando sus mensajes y su supuesta amistad se convirtieron en parte de la discusión pública alrededor del caso.

Con información de EW.

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