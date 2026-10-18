Hunter Schafer protagonizará nueva película de vampiros en A24

Durante la gala del Museo de la Academia, celebrada en Los Ángeles, Hunter Schafer adelantó que tiene una película de vampiros con A24 y compartió su entusiasmo por el proyecto. La actriz de Euphoria habló sobre esta incursión en el terror cuando le preguntaron qué franquicia le gustaría explorar.

La nueva película de Hunter Schafer

Aunque la pregunta parecía invitarla a imaginar un papel futuro, Schafer aprovechó la oportunidad para compartir detalles sobre una experiencia que ya forma parte de su carrera. En lugar de elegir una saga conocida, habló de un trabajo que le provocó especial emoción. “A principios de este año hice una película de vampiros”, explicó. “Estoy muy emocionada por ella. Puede que sea mi trabajo favorito de todos los que he filmado”.

Cuando le preguntaron por qué disfrutó tanto el proyecto, respondió: “Porque es una locura total”. De igual forma explicó que sus compañeros de reparto y ella pudieron actuar con ese mismo desenfreno. Sobre su ella misma será una vampiresa en la cinta, esto fue lo que respondió:

Hunter Schafer y Zendaya en la temporada 1 de Euphoria (Foto: IMDb)

No te pierdas: James McAvoy confiesa que ‘Fragmentado’ es la única película que todavía le paga regalías

“Me pregunto si tengo permitido decir eso. No sé si puedo decirlo porque, literalmente, no hay nada. Ahora mismo no aparece ninguna información en IMDb. Se llama ‘Untitled A24 Project’ (‘Proyecto sin título de A24’). Así que me temo que no sé si puedo revelar algo más”. Tampoco quiero meterme en problemas, pero me encantaría contarte absolutamente todo sobre la película”.

De acuerdo con Cosmic Book News, los comentarios de Schafer conectarían con la película de terror de Arkasha Stevenson, directora de La primera profecía, anunciada previamente con Schafer en el reparto. Stevenson escribió el guion junto con Tim Smith. La premisa conocida narra una despedida de soltero que desemboca en una experiencia aterradora; tal parece que la presencia de vampiros podría ser el dato que Hunter acaba de revelar.

Emma Corrin, Sophie Wilde y Havana Rose Liu fueron anunciadas junto con Schafer; Ari Aster participa como productor ejecutivo mediante Square Peg. Josh Hutcherson y Caleb Landry Jones también eran algunos de los nombre que figuraba entre los intérpretes en negociaciones.

Hunter Schafer también se une al mundo de Blade Runner

Antes de conocer todos los secretos de esa película, Schafer llegará a Prime Video con Blade Runner 2099. La serie contará con una sola temporada de ocho episodios, disponibles a partir del 25 de noviembre, y la coloca junto a Michelle Yeoh en los papeles principales. La historia ocurre cincuenta años después de los acontecimientos de Blade Runner 2049.

Zendaya y Hunter Schafer en la temporada 3 de Euphoria (Foto: IMDb)

Schafer interpreta a Cora, una fugitiva que intenta dejar de escapar y adopta una nueva identidad como blade runner. Su camino se cruza con Olwen, la replicante encarnada por Yeoh, a quien le quedan pocos días de vida. Ambas deberán perseguir a alguien que oculta una verdad capaz de desestabilizar la ciudad de Los Ángeles.

Silka Luisa es la creadora y responsable de la serie, con Ridley Scott entre los productores ejecutivos; Jonathan van Tulleken dirige los primeros dos episodios. El proyecto supone para Schafer interpretar a una protagonista dentro de una franquicia cinematográfica que ahora desarrolla otro capítulo en televisión, con nuevos personajes y una ciudad situada medio siglo después de la película anterior.

Schafer también dará el salto hacia los videojuegos y el miedo con OD, el proyecto de Hideo Kojima desarrollado con Xbox Game Studios. Kojima Productions anunció a la actriz de 27 años entre sus intérpretes principales, junto con Sophia Lillis y Udo Kier. La propuesta fue presentada en The Game Awards de 2023 como una experiencia interesada en explorar los límites del miedo.

Con información de Discussing Film.

Mira esto: ‘Street Fighter’: Callina Liang revela nuevos detalles sobre su duro entrenamiento para convertirse en Chun-Li