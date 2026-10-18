Jesse Eisenberg reitera que interpretar a Lex Luthor en el DCEU casi acabó con su carrera en Hollywood

Aunque ya pasaron varios años, Jesse Eisenberg volvió a hablar de las consecuencias profesionales que atribuye a su interpretación de Lex Luthor en Batman v Superman: El origen de la justicia. Durante una charla del Festival de Cine de Londres, el actor explicó cómo vivió la recepción de aquel trabajo y por qué esa experiencia influyó en sus decisiones posteriores.

Lo que le pasó a Jesse Eisenberg después interpretar a Lex Luthor

En la película de Zack Snyder, estrenada en 2016, Eisenberg compartió pantalla con Henry Cavill y Ben Affleck. Esa oportunidad le permitió involucrarse en una de las grandes producciones de superhéroes de ese año, pero también lo expuso a una evaluación pública particularmente dura. Una década después, el actor sigue relacionando aquella experiencia con un periodo de incertidumbre laboral.

El punto que destacó fue el Razzie a peor actor de reparto que recibió por su actuación: “Ya no podía conseguir papeles en películas de estudio porque había ganado un premio Razzie por la película de Batman”. Los Razzie son reconocimientos satíricos dedicados a señalar trabajos cinematográficos considerados deficientes; aquella burla tuvo consecuencias para Eisenberg que alcanzaron su búsqueda de empleo.

Jesse Eisenberg como Lex Luthor (Foto: IMDb)

El actor relacionó ese episodio con su acercamiento a la dirección: “Así que pensé: tengo que dirigir películas. Por eso empecé a escribirlas, simplemente para mantener mi carrera a flote, de verdad”. También habló sobre la angustia de intentar anticipar cuándo empiezan a desaparecer las oportunidades: “La industria no quería que yo estuviera en una película de superhéroes”.

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No es la primera vez que expresa ese malestar, pues en diciembre de 2024, durante su participación en el pódcast Armchair Expert, señaló que la mala recepción de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia perjudicó su carrera. También admitió que disfrutó interpretar al personaje, lo que volvió doloroso comprobar que su entusiasmo no estaba a la par de la respuesta pública.

¿En qué otras películas de DC apareció?

Su paso por Lex Luthor continuó en Liga de la Justicia, estrenada en 2017; allí tuvo una aparición breve después de los créditos, donde el personaje, libre de su encierro, recibe a Deathstroke, interpretado por Joe Manganiello, en un yate. La escena planteaba una posible alianza entre adversarios de los héroes y dejaba abierta una continuación para el villano de Eisenberg.

El actor también aparece en La Liga de la Justicia de Zack Snyder, publicada en 2021, versión que incorpora el encuentro con Deathstroke dentro del epílogo, pero cambia el propósito del intercambio. Luthor le proporciona información sobre la identidad de Batman. El encuentro con Deathstroke tenía además una conexión con la película del guardián de Gótica que Ben Affleck planeaba dirigir. Vanity Fair reveló que la secuencia había sido concebida para preparar ese enfrentamiento. El proyecto cambió de rumbo cuando Affleck dejó la dirección.

Jesse Eisenberg como Lex Luthor en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia (Foto: IMDb)

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Jesse Eisenberg no quiso volver a interpretar a Mark Zuckerberg

Otro personaje decisivo en la carrera de Eisenberg fue Mark Zuckerberg. Su actuación en Red social, dirigida por David Fincher y escrita por Aaron Sorkin, le consiguió una nominación al Oscar a mejor actor. Sin embargo, ese reconocimiento no lo convenció de regresar para El poder de la red, la nueva película escrita y dirigida por Sorkin.

Durante su estancia en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián a finales de septiembre, Eisenberg explicó por qué no le interesó volver al papel: