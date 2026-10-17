Joe Manganiello revela la trama de la película de Batman de Ben Affleck: Deathstroke iba a destruir la vida de Bruce Wayne

Aunque el proyecto nunca llegó a realizarse, las memorias de Manganiello ofrecen una nueva perspectiva

Joe Manganiello finalmente reveló varios detalles de la película de Batman que Ben Affleck planeaba escribir, dirigir, producir y protagonizar dentro del antiguo universo de DC. El actor, quien interpretó a Deathstroke en una breve escena en ‘Liga de la Justicia’, explicó que su personaje habría sido el villano principal de una historia mucho más personal y oscura, construida alrededor de una venganza destinada a destruir por completo la vida de Bruce Wayne.

También te puede interesar: Ben Affleck y las nuevas revelaciones sobre ‘Liga de la Justicia’: ‘Fue el punto más bajo de mi carrera’

Manganiello compartió esta información en sus memorias Bloodlines, donde también recordó cómo Affleck le presentó el proyecto y cuáles eran algunas de las secuencias más importantes que nunca llegaron a filmarse.

¿Qué iba a hacer Deathstroke contra Batman?

Según Manganiello, Affleck concebía la película como “una versión de superhéroes de ‘The Game’, de David Fincher”, tomando como referencia el thriller protagonizado por Michael Douglas en el que el personaje principal ve cómo toda su vida se desmorona alrededor de una conspiración cada vez más difícil de comprender.

Joe Manganiello como Deathstroke en ‘Liga de la Justicia’ (imagen: Warner Bros.)

En esta versión de Batman, Deathstroke habría perseguido a Bruce Wayne después de ser llevado a creer que el vigilante de Gotham había asesinado a su hijo. Su objetivo no consistiría únicamente en derrotarlo físicamente, sino en atacar todos los aspectos de su existencia.

También lee: ‘The Batman Part II’: James Gunn responde a las preocupaciones de los fans tras el inesperado cambio de director

Manganiello escribió que Deathstroke iba a “desmantelar toda la vida de Batman”. Como parte de esa venganza, el villano habría asesinado al comisionado Gordon, interpretado previamente por J.K. Simmons, secuestrado a Alfred Pennyworth, encarnado por Jeremy Irons, e irrumpido en la Baticueva.

La película también habría incorporado a Batgirl, aunque Manganiello no reveló quién estaba contemplado para interpretar al personaje.

Batman y Batgirl casi morirían a manos de Deathstroke

Manganiello también detalló una importante secuencia de acción ubicada aproximadamente a mitad de la historia. Deathstroke se enfrentaría simultáneamente a Batman y Batgirl y estaría muy cerca de matar a ambos.

El actor explicó que “Deathstroke estaría a punto de matar tanto a Batman como a Batgirl, antes de que ambos lograran escapar en un tren de superficie.”

La historia habría culminado con un enfrentamiento individual entre Batman y Deathstroke a través de las calles de Gotham. Affleck tenía una referencia específica para esa pelea: una secuencia CGI relacionada con ‘Batman: Arkham Asylum’ realizada por Tim Miller.

Manganiello aseguró que la propuesta le entusiasmó desde el principio y recordó haberle dicho a Affleck cuánto admiraba películas como ‘The Town’. El actor incluso describió lo que esperaba como una versión de Batman con grandes aspiraciones cinematográficas.

“Me pareció bien. Le dije a Ben lo mucho que me gustaban sus películas, especialmente ‘The Town’, y que tenía muchas ganas de ver su versión de una película de Batman, una versión digna de ganar el premio a la mejor película.”

Por qué la película nunca llegó a realizarse

Gal Gadot y Ben Affleck en ‘Liga de la Justicia’ (imagen: Warner Bros.)

El proyecto habría representado una carga enorme para Affleck, quien planeaba asumir simultáneamente las funciones de guionista, director, productor y protagonista. Manganiello recordó haberle señalado precisamente la dificultad de cargar con tantas responsabilidades en una producción de ese tamaño.

Affleck finalmente abandonó la dirección del proyecto. En 2019 explicó que no había conseguido encontrar la manera adecuada de realizarlo y posteriormente habló con mayor franqueza sobre su situación personal durante aquella etapa.

En 2020 reveló que una persona cercana había leído el guion y le advirtió que, aunque consideraba bueno el material, continuar con la película podía ser peligroso para él debido a sus problemas con el alcohol.

Aunque aquella versión nunca llegó a filmarse, Manganiello ahora permite conocer con mayor detalle lo que Affleck tenía preparado: una historia de venganza en la que Deathstroke no quería simplemente derrotar a Batman, sino destruir sistemáticamente todo aquello que mantenía en pie a Bruce Wayne.

Con información de EW.

No te vayas sin leer: Zack Snyder revela que un ejecutivo de Warner Bros. reconoció que se equivocaron al sacarlo del DCEU: ‘Tenías razón en todo’