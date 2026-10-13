Ben Affleck y las nuevas revelaciones sobre ‘Liga de la Justicia’: ‘Fue el punto más bajo de mi carrera’

Tras varios años alejado del universo DC, Ben Affleck compartió nuevos detalles sobre su experiencia en Liga de la Justicia y las decisiones que afectaron su relación con Batman. Durante su participación en el pódcast Happy Sad Confused, el actor recordó las dificultades de aquella producción y habló del trato que recibió Zack Snyder, director que terminó reemplazada pero que tiempo después tuvo la oportunidad de regresar con su propio corte.

¿Por qué Liga de la Justicia fue el punto más bajo de la carrera de Ben Affleck?

Al revisar su paso por la película, Affleck distinguió varios problemas que coincidieron durante el trabajo. Sus recuerdos abordan circunstancias personales dolorosas y desacuerdos dentro de la producción. El actor habló sobre una experiencia que terminó por afectar su entusiasmo hacia el personaje y que todavía considera especialmente difícil dentro de su trayectoria.

Su señalamiento más duro estuvo dirigido al rodaje adicional, o reshoots, realizado después de la salida de Snyder. “Si quieres saber cuál fue el punto más bajo de mi carrera, fue ese”, declaró. Affleck explicó que trabajar en esas condiciones le dejó una lección sobre la relación entre una compañía y el responsable creativo de una película. “Vi cómo no hacer una película así, cuando el estudio está en desacuerdo con el cineasta. Realmente estás cometiendo un error”, afirmó al recordar las tensiones del proyecto.

Liga de la Justicia de Joss Whedon (Foto: IMDb)

También reconoció que atravesaba dificultades relacionadas con el consumo de alcohol y su separación matrimonial, sin embargo, sostuvo que esos asuntos personales no determinaron lo ocurrido con la producción. “Fue una época difícil para mí en lo personal, pero esas cosas, aunque dolorosas, no afectaron a esa película”, explicó durante la entrevista.

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El descontento ya había aparecido en una entrevista anterior con Entertainment Weekly. En aquella ocasión, Affleck contó que Liga de la Justicia lo llevó a cuestionar su continuidad como Batman. “No me gustaba estar ahí. No me parecía interesante”, dijo. A esa pérdida de entusiasmo se sumaron situaciones que describió como desagradables y que alimentaron su deseo de alejarse.

El reemplazo de Zack Snyder le dio asco

La parte más delicada de sus declaraciones tocó la salida de Snyder después de la muerte de su hija, Autumn. Affleck opinó que la tragedia familiar debía tener prioridad sobre cualquier preocupación del estudio. “La muerte de alguien por suicidio eclipsa todo”, expresó antes de cuestionar cómo se manejó el relevo al frente de la película. “La forma en que eso, a mi parecer, se usó como excusa fue una de las cosas más miserables que he visto. Fue muy asqueroso”, afirmó.

En otra entrevista realizada para Variety a mediados de septeimbre, Snyder calculó que las nuevas grabaciones dirigidas por Joss Whedon abarcaron unas 60 páginas extra. La película terminada tuvo una recepción crítica y comercial decepcionante, después de un proceso que alteró de manera importante el trabajo concebido por su director original.

Ben Affleck como Barman en Liga de la Justicia (Foto: IMDb)

Sobre la oportunidad que Zack Snyder tuvo de liberar su propia versión de Liga de la Justicia, Ben Affleck comentó:

“Me alegró mucho y me dio una gran satisfacción que Zack pudiera estrenar su propia versión [a través del Snyder Cut]. Eso fue muy genial. Me sentí muy feliz por él. Fue una mierda que lo apartaran de esa película y que tuviéramos que volver a filmar escenas.”.

¿Affleck iba a dirigir Star Wars: El despertar de la Fuerza?

En la misma entrevista, Affleck confirmó que Lucasfilm lo contactó para explorar su interés en dirigir Star Wars: El despertar de la Fuerza. Hubo un acercamiento, aunque el cineasta no aseguró haber sido la primera opción. Tampoco sabía si, cuando hablaron con él, la compañía ya estaba considerando a J. J. Abrams, quien finalmente dirigió la película. La razón para apartarse fue una duda sobre su afinidad con el encargo.

“Me gusta Star Wars y soy fan, pero no soy la persona para dirigir esta película. Creo que alguien más que tenga más pasión por esto hará un mejor trabajo. No quiero dirigir algo de lo que no sienta que tengo la posibilidad de estar muy, muy orgulloso.”

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