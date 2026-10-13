Arresto de Selma Blair: Por qué aprehendieron a la actriz de ‘Hellboy’

Selma Blair fue detenida tras un incidente durante un vuelo de Los Ángeles a Nueva York, de acuerdo con información confirmada por las autoridades aeroportuarias. La actriz de 54 años compareció ante un tribunal de Queens y posteriormente quedó en libertad bajo fianza. Su representante también informó sobre su atención médica.

¿Por qué arrestaron a Selma Blair?

Los primeros reportes situaron el episodio en un avión de Delta que llegó al aeropuerto John F. Kennedy el domingo por la noche. La Policía de la Autoridad Portuaria intervino al aterrizar y la intérprete fue trasladada a un hospital para una evaluación; las versiones iniciales fueron ampliándose conforme avanzó el lunes.

Según TMZ, Blair presuntamente golpeó a un integrante de la tripulación y mordió a otro después de intentar abrir una puerta del avión durante el trayecto. Dos asistentes de vuelo reportaron lesiones; uno recibió atención hospitalaria. La actualización judicial mencionó dos cargos de agresión en segundo grado relacionados con presuntos ataques posteriores contra una agente de policía y una enfermera.

Selma Blair en Hellboy (Foto: IMDb)

Variety reportó que Blair compareció ante la jueza Indira D. Khan en el Tribunal Penal de Queens y salió en libertad tras pagar una fianza de 20 mil dólares, pago que se realizó mediante una tarjeta de crédito. La liberación ocurrió el lunes, después del incidente que había comenzado la noche anterior.

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Su representante ofreció esta explicación: “Selma experimentó una emergencia médica que dio lugar a la conducta señalada. Al aterrizar, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en condición estable”. Delta expresó su rechazo a las conductas violentas o contrarias a la ley y subrayó que la seguridad de pasajeros y tripulación es prioritaria. El FBI también intervino en la investigación del episodio a bordo.

¿Qué enfermedad padece Selma Blair?

Blair vive con esclerosis múltiple y dio a conocer su diagnóstico en 2018. Al hablar de su experiencia, aborda dificultades de movilidad y fatiga que afectaban su vida diaria. También expresó el alivio de contar finalmente con una explicación médica para problemas que habían aparecido mucho antes de recibir el diagnóstico.

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica del sistema nervioso central y ocurre cuando el sistema inmunitario ataca la mielina, una cubierta protectora de las fibras nerviosas. Ese daño altera la comunicación entre el cerebro y otras partes del cuerpo y puede producir síntomas distintos en cada persona. Entre sus manifestaciones pueden aparecer problemas de equilibrio o visión, además de debilidad muscular y cansancio.

Foto: Getty

En una entrevista con People publicada en 2025, Blair habló de su remisión y de las dificultades que seguía enfrentando. Compartió mejoras en el habla y la movilidad, pero admitió que aprender a vivir con una enfermedad crónica continuaba siendo todo un proceso lleno de problemas. Compartir esas experiencias también la acercó a otras personas con el mismo diagnóstico.

Sobre el incidente reciente que le costó 20 mil dólares, sus abogados atribuyeron lo ocurrido a dosis de medicamento omitidas y agotamiento, según Page Six.

Lo más top de Selma

Para muchos fans, el nombre de Blair estará eternamente relacionado a Hellboy, estrenada en 2004 bajo la dirección de Guillermo del Toro. Interpretó a Liz Sherman y retomó el personaje en Hellboy II: El ejército dorado, de 2008. Antes de esas películas, Juegos sexuales, de 1999, le había dado una importante exposición como Cecile Caldwell. Dos años después apareció en Legalmente rubia como Vivian, compartiendo una vez más créditos con Reese Witherspoon.

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