‘VisionQuest’ sorprende con sus primeras reacciones y algunos críticos dicen que Marvel ha recuperado su mejor nivel

También sobresale el regreso de James Spader como Ultrón, cuya química con Bettany recibió elogios

Marvel Studios sorprendió a los asistentes de la New York Comic Con con una proyección inesperada del primer episodio de ‘VisionQuest’, la nueva serie protagonizada por Paul Bettany que continuará la historia de Visión después de ‘WandaVision’.

Las primeras reacciones publicadas tras el panel han sido ampliamente positivas y varios críticos destacan su ambición visual, su carga emocional y la forma en que recupera elementos clásicos del Universo Cinematográfico de Marvel. Algunos incluso la señalan como una de las producciones televisivas más fuertes del estudio en los últimos años.

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¿Qué dicen las primeras reacciones de ‘VisionQuest’?

Marvel proyectó el primer episodio de la serie al cierre de su panel en la New York Comic Con, mientras que algunos periodistas tuvieron acceso anticipado a varios capítulos e incluso a la temporada completa.

Paul Bettany en ‘VisionQuest’ (imagen: IMDb)

Uno de los comentarios más entusiastas fue el de Brandon Davis, quien describió la serie como una continuación creativa y emocional de ‘WandaVision’:

“#VisionQuest es una secuela fantástica de WandaVision. Es inteligente, extraña, ambiciosa y creativa, con un corazón palpitante centrado en la relación padre-hijo.”

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Davis también destacó que la serie abraza de manera abierta su lugar dentro del MCU y aprovecha conexiones con distintas etapas de la franquicia.

Demet Koc, de Nexus Point News, coincidió en que la producción funciona como heredera directa de la serie protagonizada originalmente por Wanda Maximoff y Visión:

“#VisionQuest es un digno sucesor de WandaVision y, por momentos, se siente como una carta de amor a Wanda Maximoff.”

La periodista señaló que la historia aborda temas como el amor, el duelo, el trauma generacional y la identidad, mientras que la relación entre Visión y Tommy Maximoff ocupa un lugar central.

Daniel Baptista, de The Movie Podcast, también elogió la propuesta:

“#VISIONQUEST es alucinante, trascendental y absolutamente fantástica.”

Según su reacción, la serie explora la humanidad detrás de las máquinas mediante una propuesta emocional y visualmente ambiciosa.

Paul Bettany y James Spader reciben algunos de los mayores elogios

Una de las principales expectativas alrededor de ‘VisionQuest’ es el regreso de James Spader como Ultrón, personaje que apareció por última vez como antagonista principal en ‘Avengers: Age of Ultron’.

Las primeras reacciones sugieren que su dinámica con Bettany podría convertirse en uno de los principales atractivos de la serie.

TJ Zwarych, de Agents of Fandom, escribió:

“La química entre Paul Bettany y James Spader es extraordinaria, y #VisionQuest es una conclusión digna para la trilogía de #WandaVision.”

El crítico sí señaló que la producción pierde algo de ritmo en su parte intermedia, aunque destacó su estructura de misterio, sus referencias al MCU y la participación de Emily Hampshire como E.D.I.T.H.

Otros periodistas también han señalado a Hampshire como una de las sorpresas del reparto, junto con Ruaridh Mollica, quien interpreta a la versión adulta de Tommy Maximoff.

La historia seguirá a Visión después de recuperar sus recuerdos y abandonar Westview. Mientras intenta comprender quién es y cuál debe ser su lugar en el mundo, interactuará con varias inteligencias artificiales relacionadas con el pasado de Tony Stark, incluyendo J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. y Ultrón.

También aparecerá Yocasta, interpretada por T’Nia Miller, personaje que en los cómics fue creado por Ultrón como su compañera y que posteriormente se rebeló contra él.

Algunos críticos creen que Marvel vuelve a mostrar su mejor nivel

Más allá de las comparaciones con ‘WandaVision’, varias reacciones apuntan a que ‘VisionQuest’ podría representar uno de los proyectos televisivos más sólidos de Marvel durante la Saga del Multiverso.

Aeron Eclarinal, de The Direct, escribió:

“#VisionQuest es la mejor serie de televisión de Marvel Studios de 2026.”

Vision y Yocasta en ‘VisionQuest’ (imagen: Marvel Studios)

También describió la producción como emocionalmente precisa y visualmente arriesgada, además de considerarla una muestra de lo que Marvel puede conseguir cuando permite que una historia desarrolle plenamente sus ideas.

Otro comentario especialmente positivo llegó de DeeGlobalNerdz:

“#VISIONQUEST es Marvel funcionando a pleno rendimiento. Es visceral y emotiva. Tiene todo lo mejor del UCM.”

Taylor Gates, por su parte, señaló que la trilogía iniciada con ‘WandaVision’ llega a una conclusión casi perfecta, mientras que Andy Behbakht, quien aseguró haber visto la temporada completa, la calificó como un capítulo sobresaliente dentro de esa historia.

Aunque se trata únicamente de las primeras impresiones y todavía habrá que esperar a las reseñas completas, la coincidencia entre varios comentarios resulta significativa: ‘VisionQuest’ parece combinar el lado más extraño y experimental de Marvel con una historia familiar centrada en Visión y Tommy.

La serie se estrenará en Disney+ el 14 de octubre.

Con información de Variety.

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