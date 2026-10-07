Ben Affleck recuerda el caos detrás de ‘Liga de la Justicia’ y defiende la visión de Zack Snyder

El actor de Batman dice que existieron fuertes tensiones sobre qué versión de la película debía hacerse

Ben Affleck volvió a recordar uno de los episodios más oscuros de su vida: la accidentada y desastrosa producción de ‘Liga de la Justicia’, y respaldó abiertamente el trabajo de Zack Snyder, quien originalmente estuvo al frente de la película antes de abandonar el proyecto durante la posproducción.

También te puede interesar: Ben Affleck contradice a Matt Damon y niega que Netflix obligue a sus películas a repetir la trama para espectadores distraídos

En una entrevista con Variety, el actor aseguró que Snyder hizo un gran trabajo y señaló que uno de los principales problemas fue la falta de una dirección creativa clara. Para Affleck, contratar a un cineasta con un estilo tan definido y después intentar modificar su visión mediante decisiones colectivas fue una mala manera de desarrollar la película.

¿Qué dijo Ben Affleck sobre Zack Snyder y ‘Liga de la Justicia’?

Affleck, quien interpretó a Batman dentro del DCEU, defendió directamente el trabajo de Snyder y la necesidad de permitir que un director con una identidad visual y narrativa marcada pueda llevar adelante su propia propuesta.

Gal Gadot y Ben Affleck en ‘Liga de la Justicia’ (imagen: Warner Bros.)

“Me pareció que Zack hizo un trabajo excelente. Ya sabes, cuando contratas a un cineasta, especialmente a uno que posee un lenguaje, una gramática y un tono muy particulares, quieres dejar que plasme ese estilo. De lo contrario, probablemente no sea la persona adecuada para dirigir la película.”

También lee: ‘Animals’: De qué trata la nueva película de Ben Affleck en Netflix con Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz

El actor explicó que durante la producción existieron fuertes tensiones alrededor de qué versión de ‘Liga de la Justicia’ debía realizarse. Desde su perspectiva, esa incertidumbre terminó afectando el proceso creativo.

“Y en ese caso, creo que hubo muchas tensiones en torno a la película sobre qué versión iba a ser finalmente; en mi opinión, es una pésima manera de hacer cine, porque no funciona bien cuando se trabaja en comité.”

Affleck considera que una película de este tamaño no funciona correctamente cuando demasiadas personas intentan definir simultáneamente su identidad.

Las tensiones coinciden con lo que Snyder ha contado sobre Warner Bros.

Las declaraciones de Affleck llegan después de que Snyder volviera a hablar sobre los conflictos que rodearon su etapa en DC. El director reveló recientemente que un antiguo ejecutivo de Warner Bros. le aseguró que había tenido razón respecto a su visión del universo y la manera en que realizaba sus películas.

Snyder también ha explicado que su salida de ‘Liga de la Justicia’ ocurrió durante uno de los momentos más difíciles de su vida, tras la muerte de su hija Autumn en 2017. Según su propia interpretación, algunos ejecutivos pudieron haber visto aquella situación como una oportunidad para recuperar el control del proyecto.

Después de su salida, Joss Whedon asumió la producción y supervisó nuevas filmaciones y reescrituras. Snyder aseguró posteriormente que nunca vio la versión estrenada en 2017, mientras que Deborah Snyder, su esposa y productora, sí la vio y le recomendó que no lo hiciera.

Affleck celebra que Snyder finalmente pudiera terminar su película

Años después, la campaña #ReleaseTheSnyderCut llevó a Warner Bros. a permitir que Snyder completara su propia versión, estrenada en 2021 bajo el título ‘Zack Snyder’s Justice League’.

Zack Snyder en el set de ‘Liga de la Justicia’ (Fotografía: Clay Enos)

Affleck recordó esa experiencia de manera positiva y destacó que fue satisfactorio ver a Snyder recuperar finalmente el control creativo de la historia.

“Y creo que lo manejó con gran destreza y de una manera divertida. Quedé muy satisfecho, sobre todo porque fue una película difícil de realizar. Fue realmente agradable verlo sentirse realizado y poder llevar a cabo su visión de la película.”

Los problemas de ‘Liga de la Justicia’ no surgieron únicamente de diferencias personales, se trató de una producción marcada por dudas sobre qué película debía hacerse. Para el actor, la solución habría sido más sencilla: permitir que Snyder desarrollara desde el principio la visión específica por la que había sido contratado.

Fuente.

No te vayas sin leer: Jennifer Garner revela que entró en pánico tras divorciarse de Ben Affleck por miedo a no poder mantenerse