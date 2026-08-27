Jennifer Garner revela que entró en pánico tras divorciarse de Ben Affleck por miedo a no poder mantenerse

Garner también reflexionó sobre las dificultades que enfrentan las mujeres conforme envejecen dentro de la industria

Jennifer Garner habló sobre la incertidumbre económica que enfrentó después de separarse de Ben Affleck, con quien estuvo casada durante una década. La actriz de ‘Alias’ y ‘13 Going on 30’ reconoció que había reducido considerablemente su actividad profesional mientras sus hijos eran pequeños y que, al terminar su matrimonio, comenzó a cuestionarse cuánto tiempo podría seguir trabajando en Hollywood. La preocupación la llevó a replantear su carrera, establecer nuevas prioridades y buscar una fuente de ingresos fuera de la actuación.

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¿Por qué Jennifer Garner entró en pánico después de separarse de Ben Affleck?

Durante una participación en el podcast Aspire With Emma Grede, Jennifer Garner recordó el temor que sintió después de terminar su matrimonio con Ben Affleck. La pareja se separó en 2015, después de diez años casados, y finalizó su divorcio en 2018.

Jennifer Garner y Ben Affleck en mayo de 2026 (Fotografía: BACKGRID)

“Entré en pánico cuando recién salí de mi matrimonio y me di cuenta de que me había quedado tan atrás en mi trabajo,” explicó Garner. “De repente me di cuenta de que no sé cuánto tiempo más podré trabajar.”

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La actriz señaló que durante los años en que sus hijos eran pequeños tomó largas pausas profesionales. Según explicó, cada embarazo podía implicar dejar de actuar durante un año o incluso año y medio entre el embarazo, el nacimiento y la recuperación.

Garner también reflexionó sobre las dificultades que enfrentan las mujeres conforme envejecen dentro de la industria del entretenimiento.

“Esta no es una carrera en la que te digan: «Oye, tienes 60, 55 o 43 años; ven, vamos a pagarte más de lo que has ganado nunca»,” dijo. “¿Sabes a qué me refiero? Ese no ha sido tradicionalmente el papel. Y de repente pensé: «Un momento, tengo que cuidarme a mí misma. Tengo que cuidar a estos niños». Así que, ¿qué va a pasar?”

Jennifer Garner buscó independencia económica fuera de Hollywood

Ante esa preocupación, Garner comenzó a replantear la manera en que manejaba sus finanzas y su futuro profesional. La actriz ha reconocido que su representante y socia Nicole King fue importante para ayudarla a diseñar una nueva etapa en la que pudiera combinar su trabajo en Hollywood con proyectos empresariales.

Uno de ellos fue Once Upon a Farm, compañía de alimentos infantiles en la que Garner se involucró como cofundadora. La empresa se convirtió con el tiempo en una parte importante de su actividad fuera de la actuación y le permitió construir una fuente de ingresos independiente de su relación con Ben Affleck.

Garner también explicó que, después del divorcio, comenzó a prestar mucha más atención a su estabilidad económica. Aunque era una figura reconocida en Hollywood, entendió que la fama no garantizaba ingresos permanentes y que necesitaba asegurar su propio sustento y el de sus hijos.

En paralelo, retomó con mayor regularidad su carrera como actriz. Durante los años siguientes participó en producciones como ‘The Adam Project’, ‘Family Switch’, ‘Deadpool & Wolverine’, ‘The Last Thing He Told Me’ y ‘The Five Star Weekend’.

Deadpool y su equipo en ‘Deadpool & Wolverine’ (Imagen: Marvel Studios)

Garner y Affleck mantienen actualmente una relación cordial como padres

A pesar de las dificultades que acompañaron su separación, Garner ha hablado favorablemente de la relación que mantiene actualmente con Affleck como padre de sus hijos.

La actriz explicó recientemente que pudo trabajar en ‘The Five Star Weekend’ mientras Affleck se encargaba de ellos durante su ausencia.

“Es maravilloso,” dijo Garner a Entertainment Weekly en julio. “Él se ocupa de ellos. Es un gran compañero en ese sentido. Y eso resulta muy liberador.”

Garner también ha señalado anteriormente que una de las partes más difíciles del divorcio fue la ruptura de una familia y la pérdida de una relación y una amistad importantes. A más de una década de su separación, la actriz reconoce que aquel periodo también marcó un cambio decisivo en la manera en que empezó a pensar sobre su carrera, su estabilidad económica y su futuro profesional.

Con información de EW.

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