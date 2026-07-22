‘Si yo tuviera 30’: Todo sobre el reboot de Netflix que incluirá a Jennifer Garner

Para nuestra maravilla, Si yo tuviera 30 tendrá una nueva vida en Netflix, pero con otro tipo de magia que buscará hablarle a una generación distinta, claro, sin romper por completo el hechizo con la comedia romántica de 2004. La película original convirtió a Jennifer Garner en una Jenna Rink inolvidable, llena de torpeza y luminosidad, hambrienta de futuro y atrapada en el cuerpo adulto que creyó desear.

¿Qué sabemos sobre el reboot de Si tuviera 30?

Netflix confirmó previamente que Emily Bader y Logan Lerman protagonizarán la nueva versión de 13 Going on 30, conocida en Latinoamérica como Si tuviera 30. La plataforma presenta el proyecto como una reimaginación de la comedia romántica de 2004, aún sin revelar la trama completa ni una fecha de estreno.

La dirección estará a cargo de Brett Haley, realizador de Violet y Finch, All Together Now y Gente que conocemos en vacaciones. Haley ya trabajó con Bader en esta última película de Netflix, por lo que el reboot nace con una dupla creativa que la plataforma ya conoce y quiere seguir aprovechando.

Mark Ruffalo y Jennifer Garner en Si tuviera 30 (Foto: IMDb)

El elenco también incluye a a Taylor Zakhar Perez, Jessica Alba, Adeline Rudolph, Taylor Ortega, Tim Meadows y Dan Bucatinsky. Además, Jennifer Garner participa como productora ejecutiva.

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La película original, dirigida por Gary Winick, nos contó la historia de Jenna Rink, una vivaz niña de 13 años que pide ser adulta después de una humillación en su fiesta de cumpleaños. Al despertar, aparece como una editora de revista de 30 años, con una vida brillante en apariencia y muchas deudas afectivas debajo del maquillaje. Todavía no sabemos si el reboot repetirá esa misma mecánica mágica o si buscará otra vía para hablar de crecer demasiado rápido.

¿Jennifer Garner actuará en el reboot?

Garner ya estaba confirmada como productora ejecutiva, pero Variety reveló esta tarde que ella y Judy Greer fueron vistas filmando una escena con Emily Bader en Santa Mónica. Lo interesante es que Netflix no ha confirmado que Garner y Greer vayan a retormar sus papeles como Jenna Rink y Lucy Wyman, conocida como Tom-Tom. Lo visible es que estuvieron en set y grabaron material; el tamaño de su participación dentro de la historia sigue bajo misterio.

En una entrevista citada por el mismo medio, dijo que visitaría el set y bromeó: “Voy a ir a ver si puedo moverme por ahí y ver si me ponen en algún lado”. Luego comentó que quizá podría aparecer de fondo en cualquier escena relacionada con Thriller. También explicó por qué aceptó acompañar el reboot tras tantos años de propuestas: “Es la primera de muchas, muchas veces que alguien me lo ha planteado, así que empezó a sentirse como: no quiero que ocurra sin que yo participe”.

Jennifer Garner en Si tuviera 30 (Foto: IMDb)

Lo que terminó por convencerla fue el guion y la presencia de Emily Bader. Garner la describió como “mágica” y agregó: “Quiero verla hacerlo. Digo, ¿por qué tendría que ser sólo yo? ¿Por qué la magia no puede ocurrir dos veces?”.

Otros clásicos de principios de los años 2000 que también amarás

Si el regreso de Si tuviera 30 te mueve el lado más suave de la nostalgia, hay varias comedias de principios de los 2000 que tienen ese mismo encanto. Legalmente rubia, de 2001, hizo de Elle Woods una heroína pop que entraba a Harvard vestida de rosa y nosotros solamente pudimos amarla.

El Diario de la Princesa, también de 2001, comparte con Si tuviera 30 la fantasía de transformación a través de una chica común, quien descubre que es heredera de un reino.

Chicas pesadas, de 2004, es otra parada obligada. Aunque su humor es más ácido, captura la crueldad social de la adolescencia, así como interesantes rituales dignos de estudio antropológico con frases que se volvieron idioma popular. Si tuviera 30 mira es pura ternura; Chicas pesadas es un campo minado (y nos encanta).

Otro título cercano es Un viernes de locos, la comedia de 2003 con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan; ahí también hay intercambio mágico con la historia de una madre y una hija que aprenden a llevarse mejor.

El reboot de Si yo tuviera 30 todavía no tiene fecha de estreno.

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