Mike Flanagan asegura que el acoso escolar es mucho peor que cuando Stephen King escribió ‘Carrie’

El creador señaló que Internet y las redes sociales ofrecen un contexto muy distinto para la historia

La nueva adaptación televisiva de ‘Carrie’ llegó a Prime Video con la intención de trasladar la historia de Stephen King a un contexto contemporáneo marcado por el ciberacoso, los simulacros de tiroteos y una violencia escolar que, según Mike Flanagan, se ha vuelto mucho más grave que cuando la novela fue publicada hace más de cinco décadas. El creador de la serie reconoce que inicialmente dudó de la necesidad de volver a contar la historia, pero terminó convencido de que los conflictos de Carrie White siguen siendo relevantes y, en algunos aspectos, incluso más urgentes.

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¿Por qué Mike Flanagan aceptó hacer una nueva versión de ‘Carrie’?

Cuando le propusieron desarrollar otra adaptación de la primera novela publicada por Stephen King, la reacción inicial de Flanagan fue sencilla: “¿Por qué?” El guionista explicó en una carta dirigida a los críticos que necesitaba encontrar una respuesta convincente antes de comprometerse con el proyecto. No quería realizar una nueva versión únicamente porque el personaje fuera conocido o porque la historia ya hubiera demostrado funcionar en cine y televisión.

Thalia Dudek, Summer H. Howell y Alison Thornton (Fotografía: Robert Falconer/Prime)

La preocupación también tenía una dimensión personal. Mientras analizaba el proyecto, su hijo mayor estaba por comenzar la escuela secundaria, situación que llevó al creador a pensar en los temores asociados con la adolescencia actual.

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Flanagan llegó a la conclusión de que temas fundamentales de la novela, como la crueldad, la empatía, el acoso y la violencia dentro de las escuelas, no habían perdido vigencia. Por el contrario, considera que las condiciones actuales han intensificado algunos de ellos.

El auge de Internet y las redes sociales ocupa un lugar central en esa actualización. Para Flanagan, el acoso ya no termina necesariamente cuando un estudiante abandona la escuela, pues puede continuar de manera constante a través de plataformas digitales y extenderse a espacios que no existían cuando King escribió su libro durante la década de 1970.

Una Carrie White adaptada a los temores de las escuelas actuales

La serie utiliza esos cambios sociales para replantear las circunstancias que rodean a Carrie White. Flanagan pensó en cómo reaccionaría el personaje ante una escuela contemporánea marcada por controles de seguridad, simulacros ante posibles tiroteos y formas de ciberacoso capaces de amplificar rápidamente la humillación pública.

El reto también consistía en evitar que Carrie pareciera una imitación de personajes surgidos posteriormente. El propio creador ha mencionado a Once, de ‘Stranger Things’, como ejemplo de una protagonista con poderes que tiene una clara deuda con el personaje creado por King, y no al contrario.

La intención, por lo tanto, fue regresar a la raíz del personaje y preguntarse cómo funcionarían sus conflictos originales dentro de un entorno adolescente muy diferente.

Esta aproximación busca justificar una nueva adaptación después de varias versiones audiovisuales anteriores, incluidas películas para cine y una producción televisiva.

Stephen King tampoco estaba convencido de regresar a la historia

Flanagan sabía que no podía avanzar sin presentar primero su idea a Stephen King. Curiosamente, el escritor reaccionó de manera muy similar cuando escuchó que había planes para otra adaptación.

‘Carrie’ (imagen: Prime Video)

Según recordó el showrunner, King respondió inicialmente: “Ya ha tenido suficiente, dejémosla en paz”.

La resistencia del autor cambió después de escuchar la propuesta completa. Flanagan le explicó que su versión no pretendía simplemente modernizar escenarios o tecnología, sino utilizar los cambios ocurridos durante los últimos 50 años para reconsiderar los temas fundamentales de la novela.

King terminó aprobando el proyecto y se incorporó como productor ejecutivo.

Para Flanagan, la posibilidad de regresar a ‘Carrie’ depende precisamente de esa actualización. La violencia escolar, el ciberacoso y la exposición constante provocada por las redes sociales ofrecen un escenario distinto para una protagonista cuya historia siempre estuvo ligada al aislamiento, la humillación y las consecuencias extremas de la crueldad entre adolescentes.

Fuente.

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