‘Carrie’: Cómo la adaptación de Mike Flanagan cambia una de las escenas más famosas de la historia para la era de TikTok

Carrie White regresa a la escuela, y el recibimiento no pierde ni un solo gramo de crueldad. El nuevo tráiler de la serie de Mike Flanagan para Prime Video presenta una actualización del famoso relato de Stephen King que relaciona el aislamiento adolescente con las formas actuales de acoso. Summer H. Howell interpreta a una joven que quiere tener amigos, pero se encuentra con una cultura que alienta el bullying.

¿Cómo actualiza Mike Flanagan a Carrie?

El nuevo tráiler ya está disponible en todas las redes sociales (abajo lo encuentras) y comienza con una experiencia que debería resultar emocionante: entrar a un salón de clases después de haber estudiado toda la vida en casa. Pero para la inocente Carrie esa oportunidad llega, solo que acompañada de burlas por su apariencia e ingenuidad.

Este avance muestra a Carrie teniendo su menstruación en la escuela y, al no comprender lo que ocurre, entra en pánico al ver la sangre. Sus compañeras, en lugar de orientarla y tranquilizarla, graban su angustia con los celulares y publican el video en internet. La humillación comienza en la escuela y pasa a una audiencia mayor que se forma a partir de las redes sociales y el acoso viral. “Solía soñar con esto”, dice Carrie en los segundos finales del traíler: “Tener amigos”.

Summer H. Howell como Carrie (Foto: Prime Video)

También cambia la situación familiar que la lleva a la escuela pública, pues la muerte repentina de su padre interrumpe la vida que había llevado bajo la protección de Margaret, su madre. Con este duelo viene la hostilidad de sus compañeros y el despertar de poderes telequinéticos. La adolescencia de Carrie es una conglomeración de pérdidas y descubrimientos para los que nadie parece haberla preparado. La serie tendrá ocho episodios y llegará a Prime Video el 7 de octubre.

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Elenco de la nueva serie

Summer H. Howell es la estrella del reparto como Carrie White, acompañada por Samantha Sloyan en el papel de Margaret; la actriz interpreta a una madre profundamente protectora. La relación entre ambas sostiene el punto de partida de esta versión, pues se trata de una hija que ha vivido resguardada en casa y debe aprender a relacionarse con un exterior hostil.

El grupo escolar incluye a Siena Agudong como Sue Snell, Alison Thornton como Chris Hargensen y Joel Oulette como Tommy Ross. Josie Totah interpreta a Tina, Arthur Conti a Billy y Thalia Dudek a Emaline. Con varios episodios para desarrollar sus relaciones, la adaptación tendrá espacio para explorar a quienes rodean a Carrie y participan en su experiencia escolar. Amber Midthunder, protagonista de Depredador: La presa, interpreta a la profesora Desjardin; Matthew Lillard asume el papel del director Grayle.

Las otras adaptaciones de Carrie

Summer H. Howell como Carrie (Foto: Prime Video)

Nuestra referencia cinematográfica principal continúa siendo la película de Brian De Palma de 1976, con Sissy Spacek como Carrie y Piper Laurie como Margaret. Ambas recibieron nominaciones al Óscar, Spacek en actuación protagónica y Laurie en reparto. Medio siglo después, sus interpretaciones todavía forman parte del antecedente con el que se encontrará esta nueva pareja de madre e hija.

Carrie ya tuvo una adaptación para televisión en 2002 y fue David Carson quien dirigió aquella película de la pantalla chica, escrita por Bryan Fuller, con Angela Bettis como protagonista y Patricia Clarkson como Margaret.

En 2013, Kimberly Peirce dirigió otra versión con Chloë Grace Moretz y Julianne Moore. Esa película ya incorporaba la grabación del episodio de los vestidores y su difusión mediante teléfonos e internet, pero la versión de Mike Flanagan lo lleva más allá con el dominio total y actual de las redes social.

Con información de The Wrap.

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