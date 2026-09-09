John Malkovich cancela show en Israel tras descubrir que le atribuyeron falsas declaraciones de ‘solidaridad’ con el país

El actor tenía previsto presentarse en Tel Aviv el 13 de abril de 2027

John Malkovich canceló una presentación prevista en Israel de ‘The Music Critic’ después de descubrir que un comunicado de prensa le atribuyó declaraciones que, según él, nunca hizo ni autorizó. El actor tenía programado presentarse el 13 de abril de 2027 en el Charles Bronfman Auditorium de Tel Aviv con la producción teatral-musical satírica escrita y concebida por el violinista y compositor ruso-alemán judío Aleksey Igudesman.

También te puede interesar: Gwyneth Paltrow enfrenta polémica por promocionar un exclusivo proyecto inmobiliario en Israel

¿Por qué John Malkovich canceló su presentación en Israel?

La controversia comenzó con un comunicado enviado el 5 de septiembre, donde se atribuía a Malkovich una frase sobre su supuesto entusiasmo por volver a Israel. En ese texto, el actor aparecía diciendo que estaba “encantado de volver a Israel” y que esperaba reencontrarse con el público israelí, hacia el cual supuestamente sentía “una gran cercanía y solidaridad”.

John Malkovich (imagen: Netflix)

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la información fue publicada primero por The Jerusalem Post y después retomada por el medio estadounidense. Sin embargo, Malkovich aseguró que se enteró del anuncio al leer la nota y negó haber aprobado esas declaraciones.

También lee: Javier Bardem reafirma que no teme ser vetado en Hollywood por sus posturas políticas y advierte que los responsables serán expuestos

En un comunicado enviado a THR, el actor explicó: “Una agencia de relaciones públicas contratada por el promotor israelí redactó una cita para el artículo que se me atribuyó; sin embargo, nunca hice las declaraciones citadas ni se me consultó antes de que se publicaran.” También afirmó que no pronunció esas frases y que no reflejaban sus sentimientos.

Para Malkovich, el uso de esas supuestas citas fue suficiente para retirarse del compromiso en Tel Aviv. El actor calificó como inaceptable que palabras no autorizadas fueran presentadas como declaraciones directas suyas.

Malkovich aclara que actuar en un país no equivale a respaldar a su gobierno

En su declaración, Malkovich también quiso separar su trabajo artístico de cualquier lectura política automática. El actor sostuvo que presentarse en un país, incluido el suyo, no significa aprobar las políticas, acciones o liderazgos de ese territorio.

“Mi presencia en cualquier país, incluso en el mío, no implica la aprobación de las políticas ni de las acciones de dicho país, ni de sus líderes, ya sean electos o no”, señaló.

El actor también rechazó que una actuación suya pueda leerse como una muestra de supuesta “solidaridad” con una causa política particular. En el mismo comunicado, dijo que sus presentaciones tampoco implican respaldo a “la matanza de inocentes”, “cualquier acto de terrorismo” ni “cualquier otro tipo de barbarie”.

La aclaración resulta clave en un contexto donde las presentaciones internacionales de artistas en Israel suelen interpretarse dentro de discusiones más amplias sobre política, guerra, boicot cultural y derechos humanos. En este caso, Malkovich centró su decisión en el uso no autorizado de su nombre y de una postura que asegura no haber expresado.

John Malkovich en ‘Los 4 Fantásticos’ (imagen: Marvel Studios)

La firma de relaciones públicas ofreció disculpas

La empresa israelí encargada de la publicidad reconoció el error y ofreció disculpas públicas a Malkovich y a sus representantes. La firma, contratada por el productor israelí Alon Yurick, aclaró que el actor no hizo, entregó, autorizó ni aprobó la declaración atribuida a su nombre.

The Jerusalem Post también actualizó su publicación con una nota editorial. En ella explicó que la declaración atribuida a Malkovich fue retirada después de confirmarse que había sido falsamente adjudicada al actor. El productor israelí señaló que el comunicado original contenía una cita incorrecta derivada de un malentendido y pidió disculpas por el error.

Malkovich ya había visitado Israel antes. En 2008 acudió como invitado de honor al Festival de Cine de Jerusalén y en 2013 se presentó con ‘The Infernal Comedy: Confessions of a Serial Killer’ en el Eilat International Chamber Music Festival y en el Tel Aviv Museum of Art.

No te vayas sin leer: Kenneth Lonergan defiende a Mark Ruffalo: ‘Acusarlo de antisemitismo es absurdo, una mentira cínica y repugnante’