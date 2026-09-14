Mike Flanagan admite que tampoco quería otra versión de ‘Carrie’ y Stephen King tuvo la misma reacción

El director Mike Flanagan entiende muy bien las dudas que puede despertar otra adaptación de Carrie, pues hasta él mismo las tuvo cuando Amazon le propuso el proyecto. Durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, el realizador habló sobre cómo pasó de cuestionar la necesidad de regresar a esta historia a encontrar una razón personal para hacerlo, un proceso que también involucró al mismísimo Stephen King.

Mike Flanagan dudó de la nueva versión de Carrie

La novela ya tenía una extensa vida fuera de sus páginas, sobradamente conocida en el terreno del cine y la televisión. A la película de Brian De Palma de 1976 le siguieron una secuela y otras adaptaciones, además de un musical. Con tantos antecedentes, Flanagan necesitaba descubrir qué podía aportar antes de comprometerse y darlo todo. El nombre de King y la familiaridad del público con Carrie no resolvían esa pregunta creativa e incluso representaban un problema mayor.

“Mi primera reacción, creo, fue la misma que la de casi todos los demás: ¿por qué? De Palma ya lo hizo de manera hermosa, y después se hizo otra vez, y otra vez. Pero la idea nunca me dejó en paz”, explicó a TheWrap. Amazon se la había presentado después de que trasladó su acuerdo profesional de Netflix a la compañía.

Mike Flanagan (Foto: Getty)

La respuesta empezó a tomar forma gracias a una preocupación familiar protagonizada por su hijo mayor, quien estaba por entrar a la preparatoria; Flanagan sentía ansiedad por la experiencia que le esperaba. Pensar en ese futuro lo acercó a una historia sobre adolescencia y crueldad escolar, por lo que Carrie dejó de ser únicamente una obra célebre que alguien le pedía adaptar.

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También recuperó una estrategia que había utilizado con La maldición de Hill House y La caída de la casa Usher, la de separar los componentes del material literario para construir otra narración con ellos. Así encontró una propuesta que lo entusiasmaba, aunque todavía ignoraba si Amazon querría producirla o si King aceptaría los cambios que estaba imaginando.

El acercamiento a Stephen King

Claro que antes de avanzar, decidió consultar al escritor y relató que King respondió al principio con la misma pregunta sobre la necesidad de otra versión. Flanagan le presentó entonces el desarrollo de la temporada: “Le expuse una visión de toda la temporada y le encantó”. La aprobación del autor era una condición personal para continuar con el proyecto.

El resultado lo sorprendió de forma grata: “Estoy muy agradecido porque, al final, terminó siendo uno de mis proyectos favoritos de todos los tiempos”. En Toronto se exhibieron los dos primeros episodios y Flanagan pudo presentar así una serie que no estaba entre sus planes originales, pero que acabó ocupando un lugar especialmente querido dentro de su trabajo.

Las estrellas de la nueva serie

Summer H. Howell como Carrie (Foto: Prime Video)

Summer H. Howell interpreta a Carrie White, la adolescente que intenta relacionarse con otros jóvenes después de crecer bajo el control de su madre. La serie llevará su historia a Prime Video el 7 de octubre, con ocho episodios que estarán disponibles ese día. Samantha Sloyan encarna a Margaret White, la madre de Carrie; Siena Agudong es Sue Snell y Joel Oulette será Tommy Ross; Alison Thornton interpreta a Chris Hargensen, una de las alumnas que acosan a Carrie, y Arthur Conti aparece como Billy Nolan.

Amber Midthunder interpreta a Rita Desjardin, la profesora de educación física que defiende a Carrie frente al acoso. Matthew Lillard aparece como el director Henry Grayle y Josie Totah encarna a Tina Blake.

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