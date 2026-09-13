‘Crystal Lake’: Todo sobre la precuela de ‘Viernes 13’ con Linda Cardellini como Pamela Voorhees

Peacock presentó el nuevo tráiler de Crystal Lake, la serie que nos presentará de lleno el pasado de Viernes 13, con Linda Cardellini al frente del elenco. La producción llevará a televisión una historia conectada con uno de los escenarios más famosos del cine de terror, aunque esta visita al campamento dedicará más atención a la familia que vivió ahí.

¿Qué sabemos de Crystal Lake, la nueva precuela de Viernes 13?

La propuesta reúne a Peacock y A24 alrededor de un personaje fundamental para entender la franquicia y cómo a partir de ella surge todo lo demás. Cardellini interpreta a la legendaria Pamela Voorhees, cuya presencia nos permitirá explorar acontecimientos anteriores a la película original. Lo interesante aquí será conocer los detalles de su vida, así como las circunstancias que la rodean.

El estreno está programado para el 15 de octubre en Peacock, con ocho episodios disponibles ese día. El avance sitúa a Pamela en 1971 y presenta el ahogamiento de su hijo Jason como la tragedia decisiva que da rienda suelta a los horrores posteriores. La historia abordará las consecuencias de esa pérdida y el camino de venganza que emprende la madre.

Linda Cardellini como Pamela Vorhees en Crystal Lake (Foto: Peacock)

Quienes conocemos Viernes 13 llegaremos con información sobre su destino, pero la nueva serie ofrece la posibilidad de observar los pasos anteriores. En el elenco encontraremos a Callum Vinson, quien interpreta al joven Jason; el reparto también incluye a Nick Cordileone, Joy Suprano, Danielle Kotch y Phoenix Parnevik, además de William Catlett, Devin Kessler, Cameron Scoggins y Gwendolyn Sundstrom.

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Linda Cardellini y el terror detrás de cámaras

Cardellini adelantó que la producción conserva el gusto de la saga por las imágenes sangrientas; así lo declaró para Variety: “Sí, se vuelve sangrienta, tanto que a veces desearía que los efectos no fueran tan prácticos como lo fueron”. Añadió que la serie no escatimará en rojo: “Hay un par de momentos sangrientos en el set, hechos con efectos muy prácticos, que fueron bastante asquerosos. Sangre por todas partes en un momento”.

Brad Caleb Kane es el creador, guionista, responsable creativo y productor ejecutivo; A24 participa en la producción, junto con un equipo que incluye a Victor Miller, autor del guion de la película original y que falleció hace tan solo un par de semanas a los 86 años. Bryan Fuller estuvo involucrado en el desarrollo inicial y posteriormente Kane tomó el mando.

La primera Pamela Voorhees

Linda Cardellini como Pamela Vorhees en Crystal Lake (Foto: Peacock)

Mucho antes de Cardellini, Betsy Palmer dio rostro a Pamela Voorhees en la Viernes 13 original. Su interpretación en la película de 1980 es esencial para que entendamos por qué este personaje sí merece una precuela. La madre de Jason era la antagonista del primer relato, pero la popularidad posterior de su hijo puede hacernos olvidar que ella tuvo ese lugar en el comienzo cinematográfico.

Betsy necesitaba dinero para comprar un automóvil cuando tomó la decisión de interpretar a Pamela. La actriz reconoció en su momento haber tomado el papel para pagar un Volkswagen nuevo. Palmer murió el 29 de mayo de 2015, a los 88 años, pero su Pamela nos queda como referencia para cualquier nueva interpretación del personaje.

Por su parte, a Linda Cardellini la conocemos por producciones como Scooby-Doo, Legalmente rubia, Secreto en la montaña, Avengers: Era de Ultrón, Avengers: Endgame, Gravity Falls, Sanjay y Craig, Un show más, Mad Men, Bloodline, No Good Deed y ER.

Con información de TIME.

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