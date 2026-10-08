‘Necesitaba menos X-Men y más terror’: Nueva serie de ‘Carrie’ es criticada por parecer una película de Marvel

Una reseña apunta a que el enfoque de la serie se acerca demasiado al terreno de los superhéroes

La nueva serie de ‘Carrie’ para Prime Video, desarrollada por Mike Flanagan, ha dado piel al debate por la forma en que actualiza la novela de Stephen King. Aunque la producción recupera la historia de Carrie White desde una mirada contemporánea, una crítica reciente de SlashFilm cuestionó que la adaptación se acerque demasiado al lenguaje de los superhéroes y se aleje del horror que marcó al clásico.

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¿Por qué comparan la nueva ‘Carrie’ con ‘X-Men’?

En un artículo publicado por SlashFilm, el crítico Devin Meenan planteó que la serie tiene varios puntos en común con historias de Marvel, especialmente con Jean Grey, una de las mutantes más conocidas de ‘X-Men’. La comparación parte de una idea evidente: tanto Carrie White como Jean Grey son jóvenes con habilidades telequinéticas cuyo poder puede volverse incontrolable.

Sadie Sink como Jean Grey en ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ (imagen: Sony Pictures)

El texto también menciona The Dark Phoenix Saga, el famoso arco de Chris Claremont y John Byrne, como un paralelo temático con la tragedia de Carrie. Sin embargo, el propio artículo aclara que no hay evidencia de que los autores de Marvel hayan citado la novela o la película de ‘Carrie’ como influencia directa.

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La crítica resume su postura con estas palabras: “Mike Flanagan’s Carrie needed less ‘X-Men,’ more horror” (La versión de ‘Carrie’ de Mike Flanagan necesitaba menos ‘X-Men’ y más terror). Para SlashFilm, el problema no está en que exista una lectura de poderes, sino en que la serie parece inclinarse demasiado hacia esa ruta.

Mike Flanagan defendió la expansión de los poderes de Carrie

La nueva adaptación de ‘Carrie’ consta de ocho episodios, lo que permite ampliar elementos que otras versiones habían dejado de lado. Mike Flanagan explicó a Entertainment Weekly que una parte de su interés estaba en explorar el origen y el alcance de las habilidades de Carrie dentro de un universo más amplio.

El showrunner dijo:

“Stephen King también habla del «gen TK» [de telequinesis] y de la ciencia que hay detrás de las habilidades de Carrie. Algo que la adaptación de De Palma pasó por alto fue el lugar que ocupa Carrie en un universo más amplio: el hecho de que forma parte de una hermandad de mujeres con dones extraordinarios, aunque ella no lo sepa. El libro apunta claramente a ello, y fue un aspecto que pudimos retomar y desarrollar.”

Esa declaración ayuda a entender por qué la serie no se limita al aislamiento de Carrie White, sino que intenta colocarla dentro de una tradición más amplia de personajes con dones extraordinarios. Para Flanagan, esa posibilidad ya estaba sugerida en el material original de Stephen King.

La crítica considera que la serie se acerca demasiado a Marvel

El artículo de SlashFilm sostiene que esa expansión puede ser atractiva para quienes leen ‘Carrie’ como una especie de origen trágico de una figura con superpoderes, pero también advierte que el enfoque puede reducir la fuerza del horror. Según el texto, la serie se apoya tanto en la dimensión sobrenatural y en la existencia de otros personajes con habilidades que por momentos se siente más cercana a una historia de Marvel que a una tragedia de terror.

Summer H. Howell en ‘Carrie’ (Imagen: EW)

La comparación también se alimenta de la presencia reciente de Jean Grey en ‘Spider-Man: Brand New Day’, interpretada por Sadie Sink, y del peso cultural que tiene The Dark Phoenix Saga como relato sobre una joven marcada por un poder inmenso. Aun así, el punto central de la crítica no es señalar una copia directa, sino cuestionar el tono.

El debate resulta interesante porque Stephen King ha tenido una relación constante con los cómics, e incluso ha escrito para Marvel. Además, otras obras suyas, como Firestarter, también pueden leerse desde una cercanía con historias de jóvenes perseguidos o definidos por habilidades fuera de lo común. La diferencia, según SlashFilm, es que ‘Carrie’ funciona mejor cuando el horror, la humillación y el dolor emocional pesan más que la lógica de universo expandido.

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