Mike Flanagan revela cuál es el secreto para adaptar correctamente las historias de Stephen King

A propósito de la nueva serie de ‘Carrie’, el cineasta señaló que King es mucho más que sólo terror

Mike Flanagan se ha convertido en uno de los cineastas más asociados con las adaptaciones recientes de Stephen King, y ahora explicó qué considera indispensable para llevar correctamente sus historias a la pantalla. A propósito de la nueva serie de ‘Carrie’ para Prime Video, el showrunner habló sobre la importancia de mirar más allá del horror y encontrar el impulso humano que sostiene la obra del autor.

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¿Cuál es el secreto para adaptar bien a Stephen King?

En entrevista exclusiva con SlashFilm, Mike Flanagan fue cuestionado sobre lo que distingue a una buena adaptación de Stephen King. Su respuesta no se centró en los sustos, los monstruos o los escenarios sobrenaturales, sino en una característica que, según él, atraviesa incluso las historias más oscuras del escritor.

Stephen King y Mike Flanagan en el estreno de ‘The Life of Chuck’ en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 6 de septiembre de 2024 (Chris Pizzello / Chris Pizzello/invision/ap)

Flanagan explicó:

“En el fondo de su corazón, Stephen King es un humanista optimista, y eso… es su prioridad por encima del terror,”

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Para el director, esa mirada humanista debe estar en el centro de cualquier adaptación. Aunque las historias de King suelen recordarse por sus elementos de terror, Flanagan considera que el verdadero peso emocional está en la forma en que el autor observa a sus personajes y los coloca frente al miedo, la pérdida, la culpa o la violencia.

El horror está ahí, pero no es lo único importante

Flanagan no niega que el horror sea una parte esencial del trabajo de Stephen King. De hecho, reconoce que ese material está disponible para cualquier cineasta que quiera explorarlo. Sin embargo, para él, el reto consiste en no quedarse únicamente con esa superficie.

El showrunner de ‘Carrie’ añadió:

“Todo el horror está ahí. Está ahí para que te sumerjas en él, pero si logras aferrarte a ese optimismo fundamental, que para mí es lo que define la obra de Steve… En el fondo de todo hay un hermoso amor por los seres humanos. Incluso en lo más oscuro, vil y nihilista que escribe, ese sentimiento siempre está presente en alguna parte, y es a eso a lo que siempre trato de aferrarme.”

Esa explicación ayuda a entender por qué Flanagan ha logrado conectar con distintas obras del autor. Antes de ‘Carrie’, el cineasta dirigió adaptaciones como ‘Gerald’s Game’, ‘Doctor Sleep’ y ‘The Life of Chuck’, proyectos que no sólo recurren al miedo, sino también a heridas emocionales, vínculos familiares y personajes enfrentados a experiencias límite.

‘Carrie’ marca una nueva colaboración con el universo de King

La nueva versión de ‘Carrie’ llega a Prime Video con Mike Flanagan como showrunner, lo que amplía su relación creativa con la obra de Stephen King. La novela original, publicada como debut literario del autor, ya ha tenido varias adaptaciones, pero esta nueva lectura permite volver a una historia donde el horror funciona también como retrato de aislamiento, violencia escolar y dolor familiar.

Summer H. Howell en ‘Carrie’ (Imagen: EW)

El comentario de Flanagan resulta relevante porque marca distancia frente a una idea común sobre las adaptaciones de King: que basta con reproducir sus imágenes más aterradoras. Para el cineasta, el miedo sólo funciona plenamente cuando el público se preocupa por quienes lo enfrentan.

Esa visión también explica por qué el autor ha permanecido como una figura central en el cine y la televisión de terror durante décadas. Sus historias pueden estar pobladas por fuerzas sobrenaturales, amenazas inexplicables o personajes violentos, pero el punto de entrada sigue siendo humano. Según Flanagan, ahí está la clave: entender que, debajo del horror, las mejores adaptaciones de Stephen King deben conservar una forma de esperanza.

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