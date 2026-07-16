Stephen King reacciona a la prohibición de sus libros que inspiraron ‘Shawshank Redemption’ y ‘Stand by me’ en EU

El escritor cuestionó la medida y defendió ambos relatos como obras sobre la amistad, el valor y la esperanza

Stephen King cuestionó públicamente a las autoridades de Utah después de que ‘Different Seasons’, su colección de novelas cortas publicada en 1982, fuera retirada de todas las escuelas públicas del estado. El volumen contiene las historias que inspiraron películas como ‘The Shawshank Redemption’ y ‘Stand by Me’, dos de las adaptaciones más reconocidas de la obra del escritor estadounidense.

También te puede interesar: Stephen King elogia ‘Obsession’ y destaca su extraña mezcla de humor y terror

¿Por qué prohibieron ‘Different Seasons’ en las escuelas de Utah?

La Junta de Educación de Utah ordenó retirar ‘Different Seasons’ de todas las escuelas públicas del estado el 6 de julio. La medida se activó después de que los distritos escolares de Davis, Jordan, Tooele y Washington determinaran que el libro contiene “material sensible desde un punto de vista objetivo”, según informó The Guardian.

‘The Shawshank Redemption’ (Sueños de Libertad) (imagen: Photofest)

La colección estaba disponible previamente para estudiantes de séptimo a duodécimo grado y está integrada por cuatro novelas cortas: ‘Rita Hayworth and Shawshank Redemption: Hope Springs Eternal’, ‘Apt Pupil: Summer of Corruption’, ‘The Body: Fall from Innocence’ y ‘The Breathing Method: A Winter’s Tale’.

También lee: Tom Holland dice que no ha visto ‘Matrix’ y Matt Damon no lo puede creer: ‘Estoy celoso’

La legislación de Utah establece que una obra debe ser retirada de todas las escuelas públicas cuando al menos tres distritos escolares, o dos distritos y cinco escuelas autónomas, concluyen que contiene material considerado sensible. El código estatal utiliza esa categoría para referirse a contenido pornográfico, indecente, perjudicial para menores o relacionado con determinados actos sexuales.

De acuerdo con The Guardian, hasta el 15 de julio la lista estatal incluía 35 títulos prohibidos, entre ellos ‘The Perks of Being a Wallflower’.

¿Qué dijo Stephen King sobre la prohibición?

King reaccionó el 14 de julio desde su cuenta oficial de X, donde defendió el contenido de las dos historias más conocidas de la colección y cuestionó directamente la decisión de las autoridades estatales.

“Prohibieron ‘Different Seasons‘ en Utah. Contiene ‘Stand by Me‘ y ‘The Shawshank Redemption‘, historias de amistad y valentía. También aptas para adolescentes. ¿Qué les pasa a estas personas?”, escribió el novelista.

‘Rita Hayworth and Shawshank Redemption’ fue adaptada por Frank Darabont en la película ‘The Shawshank Redemption’, protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman. Por su parte, ‘The Body’ llegó al cine como ‘Stand by Me’, dirigida por Rob Reiner y estrenada en 1986.

Aunque ambas historias contienen situaciones violentas y temas dirigidos a lectores maduros, King destacó que sus argumentos giran alrededor de la amistad, el valor, la esperanza y la resistencia frente a circunstancias adversas.

Stephen King, la censura y una carrera que continúa vigente

La prohibición ocurre mientras organizaciones civiles cuestionan legalmente las restricciones aplicadas en Utah. En enero, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Utah presentó una demanda contra funcionarios estatales en representación del patrimonio de Kurt Vonnegut y varios autores. La organización sostiene que estas medidas vulneran las protecciones de la Primera y la Decimocuarta Enmienda.

‘Stand by me’ (Cuenta conmigo) (imagen: IMDb)

King, de 78 años, ha mantenido una postura pública contra la censura y participa constantemente en debates políticos. Desde la campaña presidencial de 2016 también se convirtió en uno de los críticos más visibles de Donald Trump, a quien ha comparado con dirigentes autoritarios de novelas como ‘La zona muerta’ y ‘La cúpula’. Trump llegó a bloquearlo en Twitter durante su primer mandato, aunque el escritor continuó cuestionando sus políticas y su comportamiento público.

La controversia tampoco ha detenido la carrera del autor de ‘Carrie’, ‘El resplandor’, ‘It’, ‘Misery’ y ‘La danza de la muerte’. Después de más de cinco décadas de trayectoria, King continúa publicando novelas y relatos, además de participar en nuevas adaptaciones cinematográficas y televisivas. Su siguiente novela, ‘Other Worlds Than These’, está programada para octubre de 2026.

Fuente.

No te vayas sin leer: ‘La Odisea’: Reconocida filóloga española defiende los cambios de Christopher Nolan en la película