Luis de Llano critica el uso de su imagen en la serie ‘Timbiriche’ y lanza advertencia contra la productora

El productor Luis de Llano expresó su rechazo a la representación de su persona en Timbiriche, la serie de ViX que recupera episodios de la famosa agrupación mexicana. El productor difundió un comunicado antes de la presentación televisiva del proyecto, cuyo lanzamiento también ha provocado inconformidad entre varios de los artistas que inspiraron sus personajes.

¿Qué dice el comunicado de Luis de Llano?

La publicación apareció en Instagram, fue retirada y posteriormente regresó a la cuenta del productor. El documento presenta la postura de su representación legal frente a relatos realizados por terceros. El señalamiento principal es una oposición al “uso lucrativo e inconsentido de la imagen y derechos del suscrito en cualquier obra de ficción o documental”. La representación de De Llano sostiene que notificó su postura a la empresa, plataforma y productora mediante procedimientos notariales y judiciales.

El comunicado también busca separarlo de las versiones que esas compañías presenten: “deslindándonos de cualquier narrativa emitida de forma unilateral por dichas empresas”. Por el momento se desconocen los nombres de las empresas notificadas.

Timbiriche (Foto: VIX)

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Estrellas de la serie y lo que opina la verdadera banda Timbiriche

Osvaldo Benavides interpreta al personaje inspirado en Luis de Llano, y Macarena García encarna a Sasha. La producción se encargó de fichar a un elenco joven para recrear el crecimiento de los integrantes del grupo, junto con personajes relacionados al negocio televisivo y musical que acompañó su ascenso. La historia incluye distintas etapas de la agrupación.

Sebastián Poza interpreta a Benny Ibarra y Luis de la Rosa a Erik Rubín; Michelle Pellicer aparece como Paulina Rubio; Jesusa Ochoa y Sol Wainer representan a Alix Bauer y Mariana Garza, respectivamente. Iker Solano interpreta a Diego Schoening, uno de los integrantes originales que permanecieron más tiempo en Timbiriche.

La inconformidad de los músicos quedó registrada en un comunicado firmado por Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening y Erik Rubín. Los seis negaron haber colaborado en la realización del proyecto; su postura fue difundida antes del mensaje de De Llano, pero corresponde a un pronunciamiento separado. Puedes leerlo a continuación:

“Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad. Sabemos, sin embargo, que se presenta como una historia ficcionada que puede mezclar hechos reales con situaciones que nunca sucedieron. Y eso importa”.

Luis de Llano y el caso de Sasha Sokol

Elenco de Timbiriche (Foto: Cuartoscuro)

El caso de Sasha Sokol sí forma parte de la serie. Pablo Cruz, productor ejecutivo, se refirió a aquella situación como un eje de la narración y explicó que el equipo utilizó datos públicos para desarrollar una ficción. También señaló que se modificaron algunos acontecimientos y personajes.

Sokol denunció que sufrió abuso cuando tenía 14 años y De Llano 39. En mayo de 2023 obtuvo una sentencia por daño moral. El 25 de junio de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo solicitado por el productor y dejó firme la condena civil. La resolución estableció que las víctimas de violencia sexual durante la infancia pueden reclamar una reparación por la vía civil sin que el paso del tiempo extinga esa posibilidad.

En septiembre de 2026, el productor fue arrestado temporalmente por incumplir obligaciones de la sentencia, entre ellas una disculpa pública y la publicación de una síntesis del fallo. Recuperó su libertad después de aproximadamente 24 horas.

Con información de El País y El Financiero.

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