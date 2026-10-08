‘Tell Me Everything’, candidata israelí al Oscar, es retirada de festival en Suiza tras amenazas de boicot

La película israelí ‘Tell Me Everything’, seleccionada para representar a Israel en la categoría de mejor película internacional de los premios Oscar, fue retirada de la programación de un festival de cine en Suiza después de que sus organizadores recibieran advertencias de boicot por parte de colectivos propalestinos.

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La decisión afecta al largometraje de Moshe Rosenthal, una historia familiar ambientada durante la crisis del VIH en los años ochenta, cuyo contenido no aborda el conflicto entre Israel y Palestina. Aunque los responsables de la cinta aclararon que no representan al gobierno israelí, el festival decidió cancelar sus dos proyecciones para evitar una controversia antes de su inauguración.

¿Por qué fue retirada ‘Tell Me Everything’ del festival suizo?

De acuerdo con Variety, el festival Everybody’s Perfect, especializado en cine queer y celebrado en Ginebra, recibió un correo del festival Palestine, Filmer C’est Exister en el que se advertía sobre un posible boicot a su programación.

Póster de ‘Tell Me Everything’ (2026) (imagen: IMDb)

Entre los colectivos involucrados en las presiones también figuraban Student Coordination for Palestine de la Universidad de Ginebra, BDS Geneva, CRAQ y Marad, según una publicación difundida en Instagram.

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Charlotte Spector, responsable de comunicación de Everybody’s Perfect, explicó que las advertencias representaban una preocupación importante para los organizadores, especialmente porque faltaban pocos días para el comienzo del evento.

La directora artística, Sylvie Cachin, explicó al periódico suizo Le Courrier que la decisión no estaba relacionada con el contenido de la película: “La cancelación no está relacionada con la película en sí, sino con el deseo de evitar polémicas pocos días antes de la inauguración del festival.”

Los productores cuestionan que se responsabilice a los cineastas por sus gobiernos

Antes de cancelar las funciones, el festival solicitó a Moshe Rosenthal que aclarara su postura frente al gobierno israelí y la guerra en Palestina. El director y la productora Green Productions respondieron que no representan al gobierno ni financian producciones destinadas a promover sus políticas.

Sin embargo, Everybody’s Perfect anunció posteriormente que retiraría la película. Los productores cuestionaron la decisión mediante una declaración enviada a Variety:

“Una película no representa a un gobierno, y los cineastas no deben ser considerados responsables de sus políticas. Muchos de nosotros en Israel nos oponemos a la guerra y somos profundamente críticos con nuestro gobierno.”

También señalaron que ‘Tell Me Everything’ aborda temas como el amor, la familia, la identidad y la recuperación emocional, y preguntaron si cineastas iraníes o estadounidenses recibirían exigencias semejantes respecto a sus respectivos gobiernos.

La película, protagonizada por un niño de 12 años que descubre un secreto sobre su padre, se estrenó en Sundance y consiguió un récord de nominaciones a los premios de la Academia de Cine de Israel.

‘NAZA’ y otras controversias alrededor del cine israelí

La cancelación ocurre en medio de un debate internacional sobre los boicots a instituciones cinematográficas israelíes, respaldados por distintas figuras de Hollywood, entre ellas Javier Bardem y Emma Stone.

Ziv Berkovich y Moshe Rosenthal en ‘Tell Me Everything’ (2026) (imagen: IMDb)

Sin embargo, integrantes de la industria israelí han cuestionado estas iniciativas y señalado que existen películas abiertamente críticas con las políticas de su gobierno. Uno de los ejemplos mencionados por Variety es ‘NAZA’, documental de Yuval Abraham y Rachel Szor que reúne testimonios de militares israelíes sobre las operaciones en Gaza y que recientemente provocó una respuesta crítica del ejército de Israel.

Otro caso es el del cineasta Nadav Lapid, apartado del jurado del festival FID Marseille pese a residir en Francia como protesta contra el gobierno israelí.

Mientras tanto, Everybody’s Perfect reconoció que la cancelación de ‘Tell Me Everything’ fue una decisión difícil y expresó sus disculpas a los realizadores por las circunstancias que llevaron a retirar la película.

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