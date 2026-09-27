Director de ‘NAZA’ acusa a Estados Unidos de financiar la destrucción de Gaza a manos de Israel

La presentación de NAZA en el Festival de Cine de Nueva York terminó con una denuncia dirigida al país anfitrión. Yuval Abraham, codirector del documental junto con Rachel Szor, cuestionó el respaldo estadounidense a las operaciones israelíes en Gaza. El inicidente tuvo lugar justo después de la proyección, misma que recibió una ovación y que también reunió manifestantes contrarios a la película en el exterior.

El director de NAZA señala a Estados Unidos

Abraham y Szor participaron en una sesión de preguntas moderada por Dennis Lim, director del festival, después del estreno norteamericano. De acuerdo con la crónica publicada por el medio Variety, algunos espectadores todavía se secaban las lágrimas cuando comenzaron las intervenciones. El cineasta aprovechó ese encuentro para hablar sobre por qué consideraba necesario presentar la investigación documental ante una audiencia estadounidense.

“Es importante que veamos esta película en este momento, como decías, porque estos funcionarios de mayor edad están hablando de lo que se está haciendo con el dinero de los contribuyentes que están sentados aquí”, expresó Abraham, quien relacionó las imágenes del documental con los recursos que Washington entrega al gobierno israelí y con la ayuda militar utilizada en el exterminio de la población palestina.

Rachel Szor y Yuval Abraham, directores de NAZA

“Esto es lo que su país está apoyando y financiando… Parte del objetivo es hacer más difícil negar lo que está ocurriendo en Gaza”, agregó. Sus palabras recibieron muestras de aprobación del público. Abraham también condenó el ataque del 7 de octubre de 2023 y rechazó que pudiera utilizarse para justificar la muerte de civiles palestinos: “La masacre del 7 de octubre es completamente injustificable”, dijo. Después preguntó: “Pero tampoco puede justificar lo que han visto. ¿Justifica la matanza de tantos civiles en Gaza?”.

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El Consejo Israelí-Estadounidense organizó una protesta de más de 50 personas a las afueras del festival; el grupo calificó la película como contraria a Israel y sostuvo que omite información que contradice sus acusaciones sobre el ejército. Los manifestantes se reunieron junto a camiones con pantallas que mostraban imágenes del 7 de octubre y retratos de personas asesinadas durante aquel ataque.

Funcionarios de Israel amenazan a Abraham y Rachel Szor

Las presiones contra los realizadores comenzaron antes de su llegada a Nueva York, justo después del reconocimiento que recibió NAZA en Venecia. El ministro israelí de Cultura, Miki Zohar, anunció que intentaría retirarles la ciudadanía y acusó a ambos de traicionar al país; también presentó su participación en el documental como una acción perjudicial para Israel.

El mismo Benjamin Netanyahu también condenó la película y posteriormente anunció su intención de impulsar una legislación que permitiera revocar la ciudadanía a quienes difamen a soldados israelíes o al Estado en el extranjero. El primer ministro citó al documental NAZA al defender esa propuesta.

Yuval Abraham y Rachel Szor, directores de NAZA

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, se sumó a los ataques verbales y llamó a los directores una deshonra para Israel; escribió: “Desaparezcan”. También los relacionó con Hamás mediante un mensaje despectivo y los señaló como “una deshonra y una vergüenza” para todo el país. El ejército israelí cuestionó los testimonios anónimos del documental y negó haber autorizado un ataque que previera cientos de víctimas civiles, como se afirma en un fragmento del documental.

¿De qué trata NAZA?

NAZA examina los procedimientos detrás de los bombardeos israelíes en Gaza y de la muerte de civiles palestinos. Filmado de noche en azoteas de Tel Aviv, el documental utiliza ese espacio para presentar testimonios sobre las operaciones. Abraham y Szor ya habían trabajado juntos como dos de los cuatro codirectores de No Other Land, ganadora del Óscar a mejor documental.

La película desarrolla investigaciones publicadas entre 2023 y 2025 por +972 Magazine, Local Call y The Guardian. The Guardian y James Wilson, de JW Films, produjeron el largometraje, con Jonathan Glazer como productor ejecutivo. Wilson y Glazer colaboraron en Zona de interés. La distribución contempla funciones en más de 50 territorios y una publicación gratuita posterior en el sitio de The Guardian.

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