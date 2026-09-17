Tras polémica por ‘NAZA’, Israel propone financiar películas sobre el ‘heroísmo’ de sus soldados

Las medidas surgen después de que el documental de Yuval Abraham y Rachel Szor recibiera una ovación récord

El impacto de ‘NAZA’ en el Festival de Venecia ha provocado repercusiones dentro de la industria cinematográfica israelí. Después de que el documental de Yuval Abraham y Rachel Szor expusiera testimonios de 24 oficiales de inteligencia y soldados israelíes sobre las operaciones militares en Gaza, el Consejo de Cine de Israel convocó una reunión de emergencia y propuso modificar los criterios de financiamiento público. Entre las recomendaciones destaca crear una nueva línea de apoyo estatal para películas dedicadas al “heroísmo” de los soldados israelíes.

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¿Qué propone el Consejo de Cine de Israel tras la polémica por ‘NAZA’?

El organismo, encargado de asesorar al Ministerio de Cultura israelí en materia de política cinematográfica, planteó eliminar las selecciones en festivales internacionales del sistema de puntos utilizado para determinar el presupuesto que reciben los diferentes fondos de cine del país.

‘Naza’ (imagen: Festival de Cine de Venecia 2026)

Actualmente, Israel destina aproximadamente 130 millones de séqueles, equivalentes a 42 millones de dólares, al financiamiento cinematográfico, recursos que son distribuidos entre seis fondos. Entre los factores considerados para asignar el dinero se encuentra el desempeño reciente de las producciones respaldadas por cada organismo, incluyendo su presencia en festivales internacionales de categoría A.

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Paralelamente, el Consejo recomendó establecer una nueva línea de financiamiento para producciones centradas en soldados y veteranos israelíes. En una comunicación citada por Deadline, explicó:

“La iniciativa busca contrarrestar las campañas de difamación y desprestigio dirigidas contra Israel a nivel mundial, al tiempo que fortalece las películas que reflejan la vida en Israel y la memoria del heroísmo de los soldados caídos.”

El organismo agregó que estos recursos estarían destinados a películas “centrado en el heroísmo de los soldados de las FDI y de los veteranos de las guerras de Israel que lucharon para garantizar la existencia del Estado, en consonancia con el espíritu de la Ley del Día de los Caídos de Israel.”

‘NAZA’ provoca una fuerte reacción política en Israel

Las recomendaciones llegan después del recorrido de ‘NAZA’ por Venecia, donde obtuvo el Premio Especial del Jurado y recibió una ovación de aproximadamente 25 minutos, estableciendo un récord para el festival.

El documental presenta entrevistas con 24 integrantes del ejército y la inteligencia israelíes que describen sistemas utilizados para seleccionar objetivos en Gaza, así como cálculos sobre las posibles víctimas civiles de los ataques. Las afirmaciones recogidas en la película han sido cuestionadas por el ejército israelí.

Sin embargo, ‘NAZA’ no recibió financiamiento estatal israelí ni apoyo de televisoras locales. La producción estuvo a cargo de Guardian Documentaries y JW Films, en asociación con Placeholder Films y Unseen Hand. Un productor israelí consultado anónimamente por Deadline cuestionó por ello el alcance de las propuestas del Consejo.

Los directores enfrentan amenazas y reciben apoyo de otros cineastas

Los directores de ‘Naza’, Yuval Abraham y Rachel Szor, en el Festival de Cine de Venecia 2026 (Foto de Scott A. Garfitt/Invision/AP)

La controversia también ha alcanzado directamente a Abraham y Szor. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha amenazado con impulsar la retirada de su ciudadanía israelí y anunció que pretende acelerar dos iniciativas legislativas relacionadas con quienes “difamen” a soldados del país y con las indemnizaciones en casos de difamación contra el ejército.

Al mismo tiempo, cineastas como Ari Folman, Shlomi Elkabetz, Ran Tal y Michal Aviad firmaron una petición en solidaridad con los realizadores.

Abraham y Szor también han recibido amenazas de muerte, mientras activistas de extrema derecha se congregaron frente a la casa de los padres de Szor. Ante la situación, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) pidió a las autoridades israelíes garantizar la seguridad de ambos cineastas y rechazó que los derechos de ciudadanía puedan utilizarse como herramienta contra periodistas.

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