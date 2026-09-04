Gal Gadot defiende Israel y dice que es ‘una locura’ lo que la gente piensa de su país

La actriz aprovechó la atención internacional para defender la imagen de Israel frente a ciertos estereotipos

Gal Gadot recordó uno de los episodios que marcaron el comienzo de su vida pública y aprovechó para defender la imagen de Israel frente a los estereotipos que, según ella, existen sobre el país. Durante una conversación con Dax Shepard, la actriz relató cómo una sesión fotográfica para Maxim, realizada mientras todavía cumplía con su servicio militar, terminó convirtiéndose en una controversia política y mediática. Gadot explicó que, ante la atención internacional que recibió, decidió evitar la discusión partidista y concentrarse en invitar a las personas a conocer Israel por sí mismas.

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¿Por qué Gal Gadot terminó representando a Israel en una campaña de Maxim?

Durante la entrevista, Shepard repasó con Gadot su etapa en el ejército israelí y su entrenamiento físico, incluyendo su experiencia con el Krav Maga. La actriz recordó que esta disciplina se enfocaba en utilizar el entorno contra un atacante y aprender cuáles podían ser los primeros puntos de impacto en una situación real.

Gal Gadot (Imagen: IMDb)

La conversación después se trasladó a una sesión fotográfica que realizó para Maxim. Según Gadot, la iniciativa formaba parte de un esfuerzo para promocionar Israel a través de mujeres que habían servido en las Fuerzas de Defensa de Israel.

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“Sí. Israel decidió promocionarse a través de las mujeres hermosas que sirven en las FDI y, por eso, decidieron sacarlas en la revista Maxim. Yo fui una de esas mujeres. Y luego me invitaron a la gala…”

La actriz aclaró que no considera que la sesión en sí haya cambiado inmediatamente la dirección de su carrera. Sin embargo, las imágenes terminaron teniendo una repercusión mucho mayor de la que esperaba.

La polémica que marcó el comienzo de su vida pública

Gadot contó que recibió 500 dólares por participar en la sesión y que tenía 21 años cuando fue invitada a un evento en Nueva York. Al día siguiente descubrió que aparecía en la portada del New York Post y que diferentes medios estadounidenses querían entrevistarla.

La campaña también provocó una discusión dentro de Israel sobre si ese tipo de imágenes eran una manera apropiada de promocionar al país.

“No hago nada y siento que la polémica me persigue adondequiera que vaya.”

Según su relato, ministros israelíes comenzaron a discutir públicamente el tema, mientras CNN, Fox News y NBC News buscaban entrevistarla. La actriz aseguró que incluso recibió una llamada del embajador israelí en Nueva York para avisarle sobre la atención que estaba recibiendo.

Gadot terminó definiendo aquel episodio como el momento en que comenzó su exposición ante los medios: “y así empezó mi vida pública.”

Gal Gadot responde a los estereotipos sobre Israel

La actriz explicó que durante aquellas entrevistas decidió mantenerse alejada de la controversia política. Uno de sus objetivos era reconocer que cada persona podía tener su propia opinión sin involucrarse directamente en la disputa.

Su segundo propósito era presentar una imagen diferente de Israel.

“Invité a todo el mundo a venir a Israel, porque es una locura lo que la gente piensa sobre el país. Creen que andamos en camello, que todo es desierto y que la gente va por ahí con fusiles M16, lo cual no es cierto en absoluto.”

Gal Gadot en Maxim (imagen: X/@IDFBabes)

Gadot recordó que, siendo todavía muy joven, decidió aprovechar la atención para invitar al público internacional a visitar su país y conocer una realidad distinta a esos estereotipos.

“Los invito a todos a venir a Israel. Es genial. Es muy divertido”, recordó sobre el mensaje que transmitía entonces.

Años antes de convertirse en Wonder Woman y en una de las actrices israelíes más reconocidas internacionalmente, Gadot ya se encontraba enfrentando controversias relacionadas con su país de origen. Según su propio relato, aquella inesperada exposición mediática terminó convirtiéndose en el punto de partida de su vida pública.

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