Ejército de Israel critica el documental ‘NAZA’ y dice que es engañoso, pero The Guardian asegura que los testimonios son reales

El ejército de Israel rechazó varias acusaciones presentadas en el documental de Yuval Abraham y Rachel Szor

La polémica alrededor de ‘NAZA’ continúa después de su exitoso paso por el Festival de Venecia. Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) rechazaron varias de las acusaciones presentadas en el documental de Yuval Abraham y Rachel Szor, que reúne testimonios anónimos de 24 oficiales de inteligencia y soldados israelíes sobre las operaciones militares en Gaza.

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El ejército asegura que la película ofrece una representación “distorsionada” y “engañosa” de sus procedimientos, mientras que The Guardian, coproductor del proyecto, sostiene que los testimonios fueron sometidos a un amplio proceso de verificación.

¿Qué dice el ejército israelí sobre ‘NAZA’?

En declaraciones recogidas por Variety, las IDF aseguraron que no tuvieron oportunidad de ver el documental antes de su estreno y afirmaron que sus responsables tampoco les presentaron previamente las acusaciones incluidas en la película.

Póster de ‘NAZA’ (imagen: IMDb)

El ejército rechazó específicamente algunos de los testimonios más controvertidos. Negó haber planeado o ejecutado un ataque en Gaza en el que murieran 500 civiles para alcanzar un objetivo, como relata uno de los participantes, y aseguró que nunca ha utilizado inteligencia artificial para seleccionar objetivos de ataque. Según su versión, esas decisiones son tomadas por “profesionales pertinentes”.

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También sostuvo que existen directrices obligatorias que distinguen “explícitamente” entre objetivos militares y civiles no involucrados.

“La película «NAZA» presenta una imagen distorsionada, engañosa y deshonesta del proceso de planificación de objetivos y ejecución de ataques de las FDI”, afirmó el ejército. “La narrativa de la película se basa en errores fácticos sustanciales derivados de tergiversaciones manipuladoras de la realidad.”

The Guardian defiende la investigación y los testimonios

The Guardian rechazó la respuesta de las IDF y defendió la investigación desarrollada durante tres años. El periódico aseguró que los 24 entrevistados no son únicamente oficiales de bajo rango, sino personas que participaron en diferentes etapas del proceso, incluyendo inteligencia, operaciones y autorización final de ataques.

“El intento de las FDI de presentar a los 24 participantes en «NAZA» como oficiales de bajo rango que solo intervenían en las fases iniciales del proceso de selección de objetivos es falso”, respondió un portavoz en nombre de los cineastas.

El medio sostiene que la verificación de los testimonios incluyó documentos clasificados filtrados, análisis detallados de ataques específicos y fuentes periodísticas confidenciales adicionales que no aparecen en pantalla.

Además, afirmó que durante los últimos tres años fueron entrevistadas más de 100 fuentes familiarizadas con los sistemas militares israelíes utilizados en Gaza, incluidos comandantes de alto rango relacionados directamente con la autorización de ataques.

‘NAZA’ continúa su recorrido internacional

Las IDF también consideran que el documental omite elementos fundamentales de su cadena de mando destinados a reducir daños a civiles y que minimiza el contexto de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en los que murieron más de 1,000 personas y más de 250 fueron tomadas como rehenes.

‘Naza’ (imagen: Festival de Cine de Venecia 2026)

The Guardian, por su parte, mantiene su respaldo al proyecto y señala que otros medios internacionales han investigado el uso de sistemas impulsados por inteligencia artificial durante la ofensiva israelí en Gaza.

La controversia ocurre después de que ‘NAZA’ recibiera una ovación de 24 minutos y medio en Venecia. Posteriormente, la película pasó por los festivales de San Sebastián y Nueva York. Su estreno en cines estadounidenses está previsto para octubre y posteriormente podrá verse gratuitamente en el sitio de The Guardian a finales de noviembre.

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