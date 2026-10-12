Amanda Seyfried anuncia que no hará más escenas íntimas en cine o TV: ‘Me hacen sentir incómoda’

Amanda Seyfried está revisando los límites que quiere establecer en su carrera y reveló que sus prioridades personales ya influyeron en el rechazo de una propuesta televisiva. También explicó, durante una charla con Alec Baldwin en el Festival Internacional de Cine de los Hamptons. cómo ha cambiado su relación con ciertas exigencias del trabajo.

El anuncio de Amanda Seyfried

Interpretar un romance puede parecer un trabajo encantador cuando se observa el resultado en pantalla; Seyfried, sin embargo, habló de las diferencias entre esa imagen y lo que experimenta una actriz durante el rodaje. A sus 40 años, admite que algunas situaciones que antes disfrutaba ahora le provocan una reacción distinta.

La intérprete reveló que rechazó una serie porque el personaje requería numerosas escenas sexuales: “No quiero hacerlo. Me siento incómoda. No me interesa en este momento”. No identificó la producción durante las declaraciones recogidas por Variety. Pese al anuncio, dejó abierta la posibilidad de reconsiderarla: “Tal vez si el proyecto volviera a presentarse más adelante, quizá estaría en un momento diferente. Pero no quiero lidiar con estar desnuda con un desconocido”, explicó.

Amanda Seyfriend en Chicas pesadas (Foto: IMDb)

Seyfried recordó con humor que antes recibía los besos de ficción con mucho entusiasmo. Le parecía divertido besar a alguien atractivo y, además, recibir un dinero por ello:

No te pierdas: Andrew Garfield explica por qué le dio miedo acercarse al mundo de Sam Altman en ‘Artificial’

“Tenemos que tener momentos románticos con personas con las que no tenemos una relación romántica. A veces es genial. Otras veces es realmente incómodo. Pero no puedo creer que antes simplemente pensara: ‘¿Tenemos que besarnos apasionadamente? ¡Genial! ¡Esto es increíble! Sé cómo besar’. Y antes era muy divertido. No le daba ninguna importancia. Era como: ‘Hoy voy a poder besarme con alguien muy atractivo… y encima me están pagando por hacerlo’”.

Penn Badgley tomó una decisión similar

El protagonista de You planteó una petición relacionada en 2023, cuando explicó en su pódcast Podcrushed que había solicitado reducir las escenas íntimas de la serie. Badgley habló con Sera Gamble, cocreadora del programa, sobre su incomodidad y sobre la importancia que tenía para él su matrimonio con Domino Kirke.

Aunque su preferencia era no tener secuencias de ese tipo, reconoció que había firmado para interpretar un personaje cuya historia incluía relaciones sexuales. La negociación consistió en encontrar cuánto podían reducirse dentro del proyecto; Gamble recibió bien su franqueza y el equipo respondió con una disminución considerable para la cuarta temporada.

Amanda Seyfried (Foto: Getty)

Entérate: Sacha Baron Cohen protagonizará ‘The Popinjay Cavalier’, el siguiente proyecto de Quentin Tarantino

“Le pregunté a Sera Gamble, la creadora de la serie: ‘¿Puedo dejar de hacer escenas íntimas?’. En realidad, fue una decisión que tomé antes de aceptar participar en la serie. Y ella ni siquiera se inmutó. Le alegró mucho que fuera tan sincero. Valoró mi franqueza y también que estuviera siendo razonable y práctico. Y regresaron con una reducción extraordinaria de esas escenas. Piensen en todos los protagonistas masculinos que les han encantado. ¿Besan a alguien? ¿Hacen mucho más que eso? Y, saben, realmente no es algo que yo quiera hacer. Le dije a Sera que, por mí, lo ideal sería no tener ninguna escena íntima Pero firmé un contrato, acepté participar en esta serie. Cuando lo hice, sabía que no se podía eliminar ese aspecto de la esencia misma de la historia. Así que mi pregunta para [los creadores de la serie] fue hasta qué punto podían reducir esas escenas”.

Badgley retomó escenas sexuales en la quinta y última temporada de You, estrenada en abril del año pasado. En entrevista con People, explicó que revisó la decisión junto al equipo creativo. Su deseo seguía siendo hacer las menos posibles, pero aceptó incluirlas cuando consideraron que eran necesarias para contar la historia.