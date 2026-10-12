Andrew Garfield explica por qué le dio miedo acercarse al mundo de Sam Altman en ‘Artificial’

El actor Andrew Garfield reveló qué lo indujo a interpretar a Sam Altman en Artificial, la película de Luca Guadagnino sobre el crecimiento de OpenAI y las disputas entre sus dirigentes. Durante su presentación en el Festival de Cine de Londres, el actor habló de sus inquietudes al explorar a las personas cuyas decisiones están influyendo en el desarrollo de la inteligencia artificial.

¿Qué provocó el miedo de Andrew Garfield?

Para Garfield, tener que acercarse al personaje exigía ver más allá de la imagen pública del empresario que ahora mismo está cambiando las formas de la vida cotidiana. El actor quería comprender a quienes participan en una transformación tecnológica que ya nos afecta 24/7. En entrevista con Reuters, explicó: “Creo que la razón por la que me atrajo fue pura curiosidad y miedo, y tratar de comprender lo más profundamente posible a las personas que nos están conduciendo hacia esta próxima etapa del mundo”.

Garfield también reconoció aquello que enfrentan quienes son líderes de las grandes empresas tecnológicas. Aunque deben soportar críticas y un escrutinio minucioso sobre su conducta, considera necesario mantener esa revisión pública: “Necesitamos saber quién está en el poder y quién está creando nuestro nuevo mundo”, señaló al explicar por qué le interesaba contar esta historia.

Andrew Garfield como Sam Altman en Artificial (Foto: EW)

El actor dijo que no contactó a Altman ni organizó un encuentro con él como parte de su preparación; tampoco presentó su actuación como una reproducción definitiva del empresario: “No conozco a Sam y siento mucha compasión por una persona que tiene casi mi edad y sobre la que se está haciendo una película”. Garfield aclaró: “No es él, pero es una idea de lo que es esta historia y de su participación en ella”.

No te pierdas: ‘The Guest’: De qué trata la nueva película de Sadie Sink

La historia detrás de Artificial

Artificial abarca dos décadas de antecedentes y desarrollo alrededor de la inteligencia artificial y OpenAI. Uno de sus episodios centrales es la destitución de Altman como director ejecutivo en noviembre de 2023 y su posterior regreso. La película toma esa crisis para explorar desacuerdos sobre la dirección de la empresa y la seguridad de la tecnología.

Además de Garfield, en el reparto encontramos a Yura Borisov como Ilya Sutskever, cofundador de OpenAI y antiguo científico jefe de la compañía; la película aborda las diferencias entre él y Altman respecto a la seguridad de la inteligencia artificial. Mark Rylance es Geoffrey Hinton, investigador con quien Sutskever se formó y una figura importante en el desarrollo de esta disciplina. El reparto incluye a Ike Barinholtz como Elon Musk y a Monica Barbaro como Mira Murati, exdirectora de tecnología de OpenAI.

“Estábamos en el set viendo a dos personas discutir entre sí en Twitter, a quienes estábamos interpretando en esta película”, recordó Barbaro. También expresó el problema que eso planteaba: “Es emocionante y también muy intimidante porque quieres ser fiel a la verdad, pero la verdad parece cambiar cada mes”.

La película fue rodada en 2025 y se presentó en Londres el pasado 11 de octubre. NEON ya fijó su llegada a los cines estadounidenses para el 25 de diciembre. De momento no hay fecha para México.

Andrew Garfield como Eduardo Saverin en Red Social (Foto: IMDb)

Entérate: Sacha Baron Cohen protagonizará ‘The Popinjay Cavalier’, el siguiente proyecto de Quentin Tarantino

Andrew Garfield, el rostro de dos genios judíos tecnológicos

Artificial devuelve a Garfield a un tema que ya exploró en Red social, la película de 2010 donde interpretó a Eduardo Saverin, cofundador y primer inversionista de Facebook. Saverin conoció a Mark Zuckerberg cuando ambos estudiaban en Harvard y después se enfrentó a él en una disputa legal y multimillonaria relacionada con la empresa.

Eduardo Saverin y Sam Altman también comparten raíces judías, aunque sus historias personales son distintas. Saverin nació en una familia judía de Brasil, mientras que Altman nació en Chicago, creció en Missouri y ha hablado públicamente de su identidad judía. Andrew Garfield mismo posee herencia judía por parte de su padre.