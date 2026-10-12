‘The Guest’: De qué trata la nueva película de Sadie Sink

Sadie Sink está en negociaciones para protagonizar y producir The Guest, la adaptación de la novela de Emma Cline que preparan A24 y Square Peg. El proyecto podría reunirla con Lorene Scafaria, también en pláticas para dirigir. En los últimos años, la trayectoria de Sink ha gozado de gran impulso gracias a producciones de televisión, […]

Sadie Sink está en negociaciones para protagonizar y producir The Guest, la adaptación de la novela de Emma Cline que preparan A24 y Square Peg. El proyecto podría reunirla con Lorene Scafaria, también en pláticas para dirigir. En los últimos años, la trayectoria de Sink ha gozado de gran impulso gracias a producciones de televisión, cine y teatro.

¿De qué trata The Guest, lo nuevo de Sadie Sink?

La película parte de un libro publicado en 2023 que llamó la atención tanto de lectores como de publicaciones culturales. Su traslado al cine todavía depende de las negociaciones, pero la existencia de la novela nos permite conocer el tipo de personaje que interpretaría la actriz. La protagonista es Alex, una joven que intenta mantenerse dentro del mundo de lujo de los Hamptons. Cuando comete un error durante una cena, el hombre mayor con quien se aloja decide enviarla de regreso a la ciudad. Le proporciona un traslado a la estación y un boleto, pero ella elige quedarse en Long Island.

Sin mucho dinero y con el celular estropeado por el agua, Alex empieza a buscar maneras de entrar en espacios donde no tiene una invitación asegurada. Puede leer los deseos de otras personas y acomodarse a ellos, aunque ese talento natural no le garantiza protección. Su supervivencia depende de relaciones frágiles y de decisiones que afectan a quienes encuentra.

Cline explicó en una entrevista de 2023 con Vanity Fair que comenzó a escribir el libro en 2016. Sobre su interés por personajes moralmente incómodos, dijo: “Me encantan libros como El talentoso señor Ripley, donde hay personajes a los que sigues a lo largo de la narración y que actúan fuera de los límites de nuestro código moral”. The Guest entró en la lista larga del premio PEN/Faulkner y fue seleccionado por el club de lectura Belletrist. También apareció entre los mejores libros del año de medios como The New Yorker y NPR.

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Ascenso y gloria de Sadie Sink

El papel que llevó a Sink ante una audiencia internacional fue, claro, Max Mayfield en Stranger Things. A esa producción llegó en la segunda temporada, cuando la serie ya tenía seguidores bastantes alrededor del mundo. Max apareció con una personalidad que le permitió tomarr un lugar propio entre los jóvenes protagonistas, y Sink continuó desarrollando al personaje en las temporadas siguientes.

Fuera de Hawkins, la actriz trabajó con Darren Aronofsky en La ballena, junto a Brendan Fraser. Allí interpretó a Ellie, la hija adolescente de un profesor que busca recuperar su relación con ella. El largometraje, distribuido por A24, colocó a Sink en un buen lugar sobre un drama acerca de una relación familiar dañada.

Otro de sus trabajos recientes fue O’Dessa, la película musical de Geremy Jasper estrenada en 2025. Sink protagonizó esta ópera rock ambientada en un futuro posterior a una catástrofe. Cuenta la historia de una joven campesina que busca recuperar una reliquia familiar y encuentra un amor cuya salvación pone a prueba el poder de su canto.

En 2025 protagonizó la obra de teatro John Proctor Is the Villain, de Kimberly Belflower, y recibió una nominación al Tony como actriz principal de una obra. La pieza presenta a estudiantes que revisan Las brujas de Salem y cuestionan la posición de John Proctor como héroe del texto de Arthur Miller.

En 2026 interpretó a Julieta junto al Romeo de Noah Jupe en el teatro Harold Pinter de Londres. La puesta de Romeo y Julieta, dirigida por Robert Icke, fue su debut en el West End. A esa trayectoria brillantísima se agregó Spider-Man: Un nuevo día, donde interpretó a Jean Grey. Su incorporación al universo cinematográfico de Marvel abrió otra ruta profesional, con el regreso al personaje previsto para la nueva película de X-Men.

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