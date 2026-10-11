‘Resident Evil: Noche Cero’ alcanza nueva récord y ya es la película más taquillera de toda la franquicia

Resident Evil: Noche Cero no deja de escalar posiciones en la taquilla mundial y su estancia en salas ya cambió el orden de las adaptaciones cinematográficas de Capcom. La película de Zach Cregger, protagonizada por Austin Abrams, mantiene su presencia incluso después del debut que dejó muy atrás los estrenos de sus predecesoras.

Resident Evil: Noche Cero rompe récord

Ya es tiempo de comparar dos etapas de Resident Evil en el cine. Las películas protagonizadas por Milla Jovovich construyeron una serie de seis largometrajes alrededor de Alice; ahora, una historia con otro protagonista compite contra sus resultados comerciales, sin depender del regreso de aquella heroína.

Hasta el momento, Noche Cero ya tiene 320.225 millones de dólares en el bolsillo y ostenta el primer puesto de la franquicia. La cifra supera los 314.101 millones de Resident Evil: El capítulo final, una diferencia de aproximadamente 6.1 millones a favor de Cregger. El primer fin de semana de Noche Cero le dio 60.153 millones, casi lo mismo que Resident Evil: La resurrección consiguió durante toda su exhibición en ese territorio, o sea, 60.129 millones.

Austin Abrams en Resident Evil: Noche Cero (Foto: IMDb)

Las primeras aventuras de Alice tuvieron resultados mundiales más modestos, pues recordemos que Resident Evil, de 2002, recaudó 103.787 millones de dólares; Resident Evil: Apocalipsis alcanzó 125.169 millones, y Resident Evil: La extinción llegó a 149.871 millones. Cada una elevó los números de la serie, pero lo que hizo Noche Cero es histórico.

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Continuando, La resurrección obtuvo un total de 295.874 millones de dólares, seguida por Resident Evil: La venganza, con 240.648 millones. El capítulo final encabezaba la clasificación hasta este nuevo resultado. Por separado, Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City, el desastroso reinicio de 2021, terminó con 41.909 millones, lejos de las cifras que ahora tiene Noche Cero.

Por qué Resident Evil: Noche Cero sí respeta la saga de Capcom

A Bryan, el personaje interpretado por Austin Abrams en Noche Cero, lo vemos recorrer espacios hostiles, encuentra obstáculos y reúne recursos para continuar, todo muy RE. Además, la progresión del armamento es uno de los ejemplos más claros de su lealtad a la saga de Capcom, pues Bryan obtiene primero una pistola, después una escopeta y finalmente una metralleta. Claro que el personaje todavía necesita aprender a utilizar las armas, herramientas que pueden salvarlo o meterlo en mayores problemas.

También hay referencias como Raccoon City, Umbrella y una máquina de escribir, sin embargo, la película reproduce con claridad la experiencia de avanzar con incertidumbre, encontrar algo útil, descubrir que todavía falta resolver otro problema y arrojarse de lleno a buscar un arreglo mientras alguna criatura intenta arrebatarte la vida.

Austin Abrams en el set de Resident Evil: Noche Cero (Foto: IMDb)

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Bryan, un protagonista que sobrevive sin tener todas las respuestas

Austin Abrams interpreta a un mensajero médico que acepta un último encargo cuando su jornada debería terminar. Su personaje entra en una emergencia para la que claramente no está preparado, por lo que una y otra vez lo vemos improvisar y tardar en comprender qué debe hacer para salir vivo, sin dejar de lado los correspondientes gritos de horror que ameritan la situación, como un digno Scream King.

La etapa final lleva a Bryan hasta un laboratorio de paredes blancas dentro de Raccoon City, recurso clasiquísimo en todos los RE. Llegar le exige a Bryan atravesar nuevos obstáculos cuando su estado físico ya empeoró, y es justo ahí cuando Zach Cregger nos entrega un final inesperado, diferente a la mayoría de los videojuegos, obligando al espectador a ver hacia el lado más incómodo de la franquicia: que los NPC que matamos por el camino, convertidos en zombies o en monstruos gigantes de carne infectada, alguna vez fueron personas con vidas comunes.

Con información de Variety.