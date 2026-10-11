John Malkovich critica que competir por el Oscar se ha vuelto casi necesario para llevar gente al cine

El veterano John Malkovich cuestionó el peso que han adquirido las campañas de premios en la relación entre las películas y su público. Durante una presentación en el Festival de Cine de Londres, el actor habló sobre las dificultades de atraer espectadores, su propia incomodidad con la promoción y los cambios que ha presenciado en Hollywood.

¿Qué opina John Malkovich sobre los premios Oscar?

Malkovich emitió su comentario durante la promoción de Wild Horse Nine, su colaboración con Martin McDonagh. A los 72 años, Malkovich participa nuevamente en el recorrido de festivales que acompaña a las aspirantes a premios. “Ahora es la única manera de conseguir que la gente vaya a los cines, todo ese proceso, y son meses y meses y meses”, afirmó sobre las campañas de premios.

Tampoco idealizó el pasado, pues Malkovich sostuvo que el cine ocupaba una posición cultural muy elevada que, desde su perspectiva, muchas películas no justificaban. Recordó títulos como Barrio Chino y las primeras dos entregas de El padrino para señalar que las obras extraordinarias siempre han sido escasas, incluso en los años que hoy se recuerdan con entusiasmo.

John Malkovich en En la línea de fuego (Foto: IMDb)

Cuando asistió a los Oscar de 1985, preguntó a su representante, Phyllis, si podía entrar por una puerta lateral. La respuesta desarmó cualquier intento de pasar inadvertido: “¡Cariño, son los Oscar! ¡No hay puerta lateral!”. Pese a la incomodida, acepta las obligaciones actuales de su oficio: “Pero también soy un adulto. Ahora es parte del negocio”, explicó. Tampoco respondió con tristeza cuando le preguntaron por los nuevos hábitos del público: “Las cosas cambian, y tú cambias con ellas o mueres. Y yo prefiero cambiar con ellas”.

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Wild Horse Nine cuenta la historia de Chris y Lee, dos agentes de la CIA interpretados por Malkovich y Sam Rockwell, enviados de Santiago a Rapa Nui poco antes del golpe de Estado chileno de 1973. Steve Buscemi interpreta a su superior; Mariana di Girolamo y Ailín Salas participan como dos estudiantes cuyo encuentro con Chris afecta la relación entre los compañeros.

¿John Malkovich se negó a ir a Israel?

En septiembre, Malkovich anunció que no participaría en la producción teatral The Music Critic, programada para el 13 de abril de 2027 en Tel Aviv. Explicó que una empresa de relaciones públicas contratada por el promotor israelí le había atribuido declaraciones que nunca hizo y aseguró que tampoco lo consultaron antes de publicar esas palabras. “No pronuncié esas frases”, declaró.

Malkovich aclaró además que actuar en un país no es igual a aprobar sus políticas o sus dirigentes; también rechazó que una presentación pudiera interpretarse como respaldo a una causa política, a la muerte de inocentes o al terrorismo. El productor local, Alon Yurick, reconoció que el comunicado original contenía una cita incorrecta, atribuyó el error a un malentendido y se disculpó. The Jerusalem Post retiró las palabras falsas.

John Malkovich en Mindcage (Foto: IMDb)

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Lo más top de Malkovich

Su historia con los Oscar comenzó con Places in the Heart, película de Robert Benton estrenada en 1984 y protagonizada por Sally Field. Malkovich recibió una nominación como actor de reparto en la ceremonia de 1985. La estatuilla fue para Haing S. Ngor por The Killing Fields, otra producción en la que Malkovich también participó.

La segunda candidatura apareció en 1994 por En la línea de fuego, donde compartió pantalla con Clint Eastwood. Su interpretación del antagonista lo llevó nuevamente entre los nominados de reparto. Tampoco ganó esa ocasión, pues Tommy Lee Jones obtuvo el premio por El fugitivo. Otro título indispensable es Being John Malkovich, estrenado en 1999; el actor aceptó participar en una película que convertía su propia identidad en materia de ficción, una propuesta tan peculiar como su título. Ese trabajo sí le consiguió el premios del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York como mejor actor de reparto.

Por Death of a Salesman, adaptación de la obra de Arthur Miller emitida en 1985, ganó el Emmy de reparto en una miniserie o especial en 1986. Ahora Wild Horse Nine ya le ha dado una victoria concreta con la Copa Volpi a mejor actor del Festival de Venecia de 2026.