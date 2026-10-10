Nicolas Cage dice que probablemente no vuelva a trabajar con Amazon después de ‘Spider-Noir’ porque está en contra del uso de la IA

El actor considera que sus diferencias con la compañía podrían afectar futuras colaboraciones

La inteligencia artificial continúa provocando desacuerdos entre las grandes compañías de entretenimiento y algunas de las figuras más reconocidas de Hollywood. Ahora, Nicolas Cage aseguró que probablemente no vuelva a trabajar con Amazon después de negarse a firmar una autorización para utilizar esta tecnología en ‘Spider-Noir’, la serie de superhéroes que protagonizó para Prime Video.

También te puede interesar: Netflix recibe demanda millonaria tras el robo de una película inédita de Nicolas Cage

El actor abordó el conflicto durante su participación en la New York Comic Con 2026, donde explicó que sus principios respecto al uso de IA son incompatibles con la estrategia tecnológica de la compañía.

¿Por qué Nicolas Cage cree que no volverá a trabajar con Amazon?

Durante un panel celebrado el 10 de octubre en la New York Comic Con, Nicolas Cage habló sobre su relación con Amazon y las diferencias que mantiene con la compañía respecto a la inteligencia artificial.

‘Spider-Noir’ (imagen: Prime Video)

Según informó The Wrap, el actor reveló que se negó a firmar una autorización que habría permitido utilizar herramientas de IA en ‘Spider-Noir’, producción en la que interpretó a Ben Reilly, también conocido como The Spider.

También lee: ‘Spider-Noir’: Nicolas Cage pidió filmar la serie a color porque ‘los adolescentes no tienen experiencia con el blanco y negro’

Cage contrastó su postura con las inversiones de Amazon en esta tecnología, mencionando específicamente su relación financiera con OpenAI. Aunque no detalló las condiciones del documento que rechazó, dejó claro que su decisión podría afectar sus futuras oportunidades laborales con el estudio.

“No soy un actor partidario de la IA, así que… ¡saca tus propias conclusiones! No formo parte de su club. No firmé la autorización para que usaran IA en ‘Spider Noir’. Probablemente no vuelva a trabajar con ese estudio, pero no pasa nada.”

Sus declaraciones no constituyen una confirmación de que Amazon haya decidido dejar de contratarlo. Por el contrario, el propio actor planteó esa posibilidad como una consecuencia de sus diferencias con la compañía. Hasta la publicación del reporte, Prime Video no había respondido a la solicitud de comentarios del medio.

‘Spider-Noir’ fue cancelada pese a sus cifras de audiencia

Las declaraciones llegan después de que Prime Video cancelara ‘Spider-Noir’ en septiembre de 2026, una decisión que llamó la atención debido al desempeño que había registrado la producción.

Durante sus primeras seis semanas en la plataforma, la serie acumuló aproximadamente 2,600 millones de minutos reproducidos. Además, obtuvo 11 nominaciones a los premios Emmy pocos días después de que se anunciara su cancelación. A pesar de estos resultados, Amazon decidió no continuar con una segunda temporada.

Cage, sin embargo, manifestó que estaba satisfecho con haber desarrollado al personaje durante una sola entrega y consideró que la historia había cumplido su propósito creativo.

Su postura frente a la inteligencia artificial también coincide con un debate más amplio en Hollywood. Figuras como Guillermo del Toro y Diego Luna han expresado reservas sobre la incorporación de herramientas generativas a los procesos cinematográficos, aunque desde perspectivas diferentes.

En el caso de Cage, sus preocupaciones se han concentrado especialmente en la posibilidad de que esta tecnología modifique o reproduzca digitalmente las interpretaciones de los actores.

Nicolas Cage también contempla participar en ‘True Detective’

Nicolas Cage (Getty Images)

Aunque su relación profesional con Amazon podría haber llegado a su fin, Nicolas Cage ya contempla nuevos proyectos televisivos. Durante el mismo encuentro con sus seguidores, el actor mencionó la posibilidad de participar en la quinta temporada de ‘True Detective’, la serie antológica de HBO.

Cage explicó que busca equilibrar su carga laboral y evitar encadenar demasiadas películas consecutivas, por lo que considera que otra temporada de televisión podría representar una alternativa interesante.

“Creo que podría hacer una temporada de ‘True Detective’.”

Por ahora, su incorporación al programa no está confirmada. Un representante de HBO rechazó hacer comentarios sobre el posible fichaje. Mientras tanto, sus declaraciones sobre Amazon ponen de manifiesto cómo el uso de inteligencia artificial comienza a influir también en las decisiones profesionales de los intérpretes, más allá de las discusiones sobre sus posibilidades técnicas y creativas.

No te vayas sin leer: Nicolas Cage dice que el MCU se está convirtiendo en un espectáculo de lucha libre ‘glorificado’

