Michael Douglas revela que vendió marihuana para pagarse la universidad

El actor y veterano de Hollywood, Michael Douglas, reveló en su nuevo libro de memorias las dificultades que atravesó para salir adelante en la Universidad de California Santa Barbara. El protagonista de Atracción Fatal contó cómo tuvo que recurrir a la venta de marihuana con el objetivo de pagarse la escuela, luego de que su padre se negara a continuar pagando sus estudios.

¿Michael Douglas vendió marihuana?

Entre los universitarios es común que los padres, o algún familiar con mayor poder adquisitivo, se haga cargo de pagar la universidad. Con Michael Douglas uno pensaría que eso no fue un problema. Recordemos que es hijo de Kirk Douglas, la estrella de culto protagonista de clásicos definitivos como Espartaco, El Extraño Caso de Martha Ivers, Siete Días de Mayo, La Patrulla Infernal y Los Valientes Andan Solos.

Sin embargo, en su nuevo libro de memorias publicado el pasado 6 de octubre, One Helluva Ride, Michael Douglas relata cómo Kirk le dio un ultimátum: “Cuando cumplí veintiún años, al comienzo de mi segundo año de universidad, [mi padre] me dijo: ‘Muy bien, hijo, voy a darte 10 mil dólares como fondo fiduciario y, de ahora en adelante, tendrás que arreglártelas por tu cuenta'”. Michael trató de persuadir a su padre de que continuara pagándole la escuela, a lo que Kirk respondió: “No me importa. Eso es todo. Tendrás que arreglártelas por tu cuenta. No quiero saber nada al respecto”.

Michael Douglas y Glenn Close en Atracción Fatal (Foto: IMDb)

Michael reveló que su padre, en alguna Navidad previa, le regaló dos enormes maletas italianas de cuero suave y que con ella comenzó a traficar marihuana en su universidad: “Cuando regresaba a la costa este para visitar a mamá en Navidad, llenaba esas maletas con 44 kilos de marihuana, que podía comprar por 75 dólares el kilo en California y vender por 500 dólares en Nueva York”. De acuerdo con el actor, hizo dos viajes con las maletas llenas, es decir, 88 kilos en total, alcanzando una ganancia total de 37.4 mil dólares

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“En Nueva York, le vendía la marihuana a un tipo del que no sabía mucho, ni quería saber. Podría sentirme culpable por mi participación en la distribución de drogas, pero eran finales de los sesenta y principios de los setenta. Nadie necesitaba mi ayuda para conseguir drogas. Y así fue como pagué mis últimos dos años de universidad y me gradué sin préstamos estudiantiles ni deudas”

Michael Douglas prefiere que las personas no sigan su ejemplo

Finalmente Michael reveló a su padre lo que estuvo haciendo en sus últimos dos años de la universidad. También admitió que sus acciones no fueron el mejor camino pero que en ese momento no consideró alguna otra vía:

“No recomiendo este método. Claramente, habría sido más responsable, y legal, solicitar un préstamo estudiantil, pero eso nunca se me ocurrió. Papá me dijo: ‘Me alegra que no te hayan atrapado y me alegra que ya no sigas haciéndolo. No se lo cuentes a tus hermanos’”.

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas (Foto: Getty)

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Problemas en el set de Wall Street

En su libro, Michael también habló sobre las dificultades en el set de Wall Street, película de 1987 que protagonizó junto a Charlie Sheen y Sean Young. Relata que Sheen y Young se llevaron muy mal, y que incluso él llegó a hacerle bullying en el set: