Prime Video adquiere una película creada con IA: Todo lo que se sabe de ‘Çukur: Vartolu’

La película utiliza IA para crear todos los personajes y escenarios

La inteligencia artificial continúa ganando terreno en la industria del entretenimiento, y ahora una de las principales plataformas de streaming apuesta por una película cuyas imágenes fueron generadas completamente mediante esta tecnología. Prime Video adquirió los derechos de distribución global de ‘Çukur: Vartolu’, una producción turca derivada de una exitosa serie de televisión. El proyecto representa un nuevo paso en la utilización comercial de la IA, aunque su realización también contó con actuaciones y voces humanas.

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¿De qué trata ‘Çukur: Vartolu’, la película creada con inteligencia artificial?

‘Çukur: Vartolu’ es una película derivada de ‘Çukur’, serie turca conocida internacionalmente como ‘The Pit’, que comenzó a transmitirse en 2017 y alcanzó una importante popularidad fuera de su país de origen.

Póster de ‘Çukur: Vartolu’ (imagen: Variety)

De acuerdo con su productora, Ay Yapim, la serie original se ha emitido por televisión abierta en 105 países, mientras que su canal oficial de YouTube acumula más de 6,400 millones de visualizaciones.

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La historia principal gira alrededor de la familia Koçovalı, que controla un barrio de Estambul donde los vínculos familiares se entrelazan con las actividades criminales. Sin embargo, la nueva película se concentra en los orígenes de Vartolu Sadettin, hijo ilegítimo de la familia.

El relato sigue a Salih, un niño que pierde a su madre y a su abuelo y termina creciendo en las calles mientras espera reencontrarse con su padre. Con el tiempo, sus experiencias lo conducen hacia una vida marcada por la venganza.

La película alterna acontecimientos de su infancia en Doğubeyazıt, al este de Turquía, con un enfrentamiento ocurrido años después en Estambul, explorando cómo las pérdidas, el amor y la violencia transforman al protagonista.

¿Cómo fue creada la película con inteligencia artificial?

El aspecto más llamativo de ‘Çukur: Vartolu’ es su proceso de producción, desarrollado por AI Yapim, un estudio de inteligencia artificial con sede en Singapur perteneciente a Ay Yapim.

Según explicó la compañía, absolutamente todas las imágenes de la película fueron generadas mediante IA, desde los rostros de los personajes hasta los escenarios.

Sin embargo, esto no significa que las interpretaciones también fueran creadas sin intervención humana. Actores reales ejecutaron las escenas y sus movimientos, expresiones y tiempos de actuación sirvieron como base para generar digitalmente a los personajes.

Además, todos los diálogos fueron grabados por actores de voz humanos.

El proyecto aprovecha la experiencia adquirida con ‘Castle Walls’, una producción histórica de dos episodios de 15 minutos estrenada en Prime Video durante agosto de 2026, presentada como una de las primeras series realizadas mediante un proceso integral basado en IA en llegar a una gran plataforma internacional.

La inteligencia artificial gana espacio en el cine y el streaming

La adquisición de ‘Çukur: Vartolu’ ocurre mientras la industria cinematográfica debate las consecuencias de utilizar inteligencia artificial en la creación audiovisual.

‘Hell Grind’ (Higgsfield AI)

Durante 2026, producciones como ‘Dreams of Violets’ y ‘Hell Grind’ también llamaron la atención por su utilización de herramientas generativas, evidenciando que esta tecnología comienza a encontrar espacios tanto en festivales como en proyectos comerciales.

El fenómeno coincide con las preocupaciones expresadas por figuras como Guillermo del Toro, quien ha defendido la importancia del trabajo artístico humano frente a la creciente automatización.

A diferencia de esos proyectos independientes, ‘Çukur: Vartolu’ utiliza IA para expandir una franquicia televisiva que ya cuenta con una audiencia internacional considerable.

Aunque Prime Video todavía no ha anunciado una fecha específica de estreno, su adquisición plantea una nueva interrogante para el sector: cómo responderán los espectadores de una serie originalmente realizada con actores reales ante una película derivada cuya apariencia visual fue generada completamente mediante inteligencia artificial.

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