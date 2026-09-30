Diego Luna se niega a incorporar inteligencia artificial a su cine y advierte que comparte la preocupación por su avance

El actor y director se suma a otras figuras de Hollywood que han cuestionado la IA

Diego Luna se suma al prolijo y creciente grupo de figuras del cine que han expresado una postura crítica frente al avance de la inteligencia artificial en la industria, una discusión en la que también han participado cineastas y actores como Guillermo del Toro, James Cameron, Christopher Nolan y Nicolas Cage, entre otros.

También te puede interesar: Diego Luna habla sobre la discriminación contra migrantes y asegura que nace de la ‘ignorancia y el egoísmo’

Durante su paso por el Festival Biarritz Amérique Latine, en Francia, el actor, director y productor mexicano aseguró que no tiene interés en incorporar esta tecnología a su proceso creativo y reconoció que comparte la preocupación por su desarrollo. Luna abordó el tema mientras presentaba ‘Ceniza en la boca’, película que marca su regreso a la dirección de largometrajes después de una década.

¿Por qué Diego Luna no quiere utilizar inteligencia artificial en sus películas?

En entrevista con Milenio desde la Gare de Midi, sede del festival, Diego Luna fue cuestionado sobre la posibilidad de emplear inteligencia artificial en futuros proyectos y sobre el riesgo de que esta tecnología pudiera llegar a reproducir su imagen como actor.

Diego Luna en ‘Andor’ temporada 2 (imagen: Disney)

Su respuesta partió de su propia concepción del cine. Para Luna, realizar una película implica encontrarse con otras personas, formar una comunidad alrededor de un proyecto y establecer relaciones creativas durante el proceso. Desde esa perspectiva, actualmente no encuentra una utilidad para la IA dentro del tipo de trabajo que le interesa desarrollar.

También lee: Festival de Morelia 2026 anuncia su programación: Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Gael García Bernal y Diego Luna destacan entre sus figuras

El mexicano resumió su postura al señalar que la tecnología “No es parte de mi universo”. También aseguró que hoy no mantiene ninguna relación con herramientas de inteligencia artificial dentro de su trabajo.

Su inquietud, sin embargo, trasciende el ámbito cinematográfico. Luna reconoció que comparte las preocupaciones existentes sobre el rumbo que podría tomar esta tecnología y las posibles consecuencias de sistemas que llegaran a operar fuera del control humano.

‘Ceniza en la boca’ marca su regreso como director

Las declaraciones llegan mientras Diego Luna recorre festivales con ‘Ceniza en la boca’, su cuarto largometraje como director y la película con la que regresó detrás de la cámara después de aproximadamente diez años.

Basada en la novela homónima de Brenda Navarro, la cinta aborda las condiciones que enfrentan migrantes mexicanas en España, además de temas como la separación, la ausencia y las consecuencias sociales de abandonar el lugar de origen. Anna Díaz protagoniza la producción, cuyo reparto también incluye a Adriana Paz.

La película fue reconocida recientemente en el Festival de San Sebastián con el Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country por su aproximación social al fenómeno migratorio. Luna consideró el reconocimiento como un logro colectivo para quienes participaron en la producción y destacó la capacidad de la historia para plantear preguntas sobre la responsabilidad de quienes migran y de las sociedades que los reciben.

El largometraje también ha formado parte de festivales como Cannes y Toronto, antes de llegar a Biarritz, donde compite por el premio Abrazo a la mejor película.

Diego Luna lleva su nueva película a Morelia

Anna Díaz en ‘Ceniza en la Boca’ (Imagen: Festival de Cannes)

El siguiente destino de ‘Ceniza en la boca’ será el Festival Internacional de Cine de Morelia, que comenzará el 16 de octubre y albergará la primera proyección de la cinta en México.

Luna manifestó su entusiasmo por regresar a un festival al que mantiene especialmente cercano y destacó su papel como escaparate para la diversidad de voces presentes actualmente en el cine mexicano.

Su regreso a la dirección tampoco será un acontecimiento aislado. Aunque todavía no ha revelado cuál será su siguiente película, aseguró que no pretende esperar otros diez años antes de ponerse nuevamente detrás de la cámara. Mientras define ese proyecto, su posición respecto a la inteligencia artificial permanece clara: por ahora, esta tecnología queda fuera de su manera de hacer cine.

No te vayas sin leer: ‘Ceniza en la boca’: De qué trata la nueva película de Diego Luna que presentará en el FICM 2026